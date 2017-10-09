Члены профсоюзов Приморья прошли с маршем по центру Владивостока
Профактивисты выступали за повышение минимальной зарплаты всем работающим приморцам (ФОТО).
Профактивисты выступали за повышение минимальной зарплаты всем работающим приморцам (ФОТО).
Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.
Члены профсоюзов Приморья прошли в субботу, 7 октября, по центральным улицам Владивостока с транспарантами и плакатами: «Хотим жить, а не выживать!», «Зарплате-индексацию!», «Учитель не должен быть бедным», «За чистый МРОТ!». Главной темой марша во Всемирный день действий за достойный труд стало повышение минимальной зарплаты всем работающим приморцам, сообщили ИА PrimaMedia в
120 профактивистов, принявших участие в шествии, представляли профсоюзы работников здравоохранения, образования, торговли, связи, авиапромышленности, «Электропрофсоюза» и других отраслей.
Участники шествия солидарны с мнением профсоюзов России — минимальная заработная плата не должна быть меньше прожиточного минимума. Каждый получающий минималку человек должен иметь возможность не только выживать, но и развиваться.
Профсоюзные предложения были высказаны президенту. Он дал соответствующее поручение правительству, и с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 9,5 тысячи рублей, но это всего 85−90% федерального прожиточного минимума и 75% приморского. Только к 2019 году, по планам Правительства, МРОТ достигнет уровня прожиточного минимума работающего человека.
— Профсоюзы считают, что это можно сделать уже сегодня, поэтому и вышли на акцию. Наша цель — довести минималку до уровня потребительского бюджета каждой семьи и каждого человека, — сказал лидер профсоюзов Приморья Владимир Исаков.
— Молодцы, профсоюзы! Пусть все видят, что есть сила, которая отстаивает права простых людей. Особенно приятно видеть в ваших рядах молодежь. Это значит, что с произволом жадных работодателей будет кому бороться и дальше, — сказала получившая такую листовку жительница Владивостока Альбина Трунова.
В профсоюзной колонне были молодые педагоги, медики, а также члены студпрофкомов ТГМУ, Дальрыбвтуза, Дальневосточного государственного института искусств, Политехнического колледжа.
— Я и мои коллеги пришли на шествие, чтобы защитить интересы молодых педагогов Приморья. Я сама уже пятый год работаю школьным учителем и знаю, какова реальная зарплата работников образования. Первые три года молодых специалистов хоть
— Мы, студенты ТГМУ, мечтаем в будущем работать по специальности, лечить людей, но хотим, чтобы наш труд оценивался справедливо и достойно. Чтобы мы могли заниматься тем, чему учились долгие годы, не думая, где подработать, чтобы хватало на жизнь. Все мы проходили практику в больницах и поликлиниках края, видим, как реально «пашут» врачи, чтобы заработать. Оптимизма это не прибавляет.
Кстати, Марина Мельник, Светлана Трунина и Владиcлав Савинский — члены Молодежного совета ФППК — участвовали в социальном эксперименте. Они месяц жили на 7800 рублей — минимальный размер оплаты труда — и на деле убедились в том, что это невозможно. МРОТ надо поднимать.
Профактив Арсеньевской авиакомпании «Прогресс» приехал в приморскую столицу специально для участия в акции.
— У нас на заводе все в порядке с зарплатой и ее индексацией, у нас вообще сильный Коллективный договор и хорошие соцгарантии для работников. Но при этом нам не все равно, как живут врачи больниц и поликлиник, куда мы обращаемся за помощью. Мы знаем, как не просто выживать на одну зарплату учителям, которые учат наших детей. Нами движет чувство профсоюзной солидарности, поэтому мы здесь, — сказал заместитель председателя профкома «ААК «Прогресс» Олег Неплюев.
Завершил профсоюзное шествие
Еще больше не повезло работникам Дальневосточного завода «Звезда». Шествие, в котором 6 октября собирались участвовать 150 членов профсоюза, сорвали. Уведомление об акции власти получили в положенный законом срок, но не отработали должным образом. В результате полиция объявила шествие несанкционированным, и от него пришлось отказаться, чтобы не подвергать людей опасности.
В целом, в Приморье Всемирный день действий за достойный труд отметили в 18 городах и поселках края.
В Лучегорске, например, прошел митинг, в котором приняли участие 150 человек — энергетики, учителя и шахтеры поселка.
В Уссурийске состоялся
Кроме того, в 200-х трудовых коллективах Артема, Находки, Дальнегорска, Дальнереченска, Партизанска, Лесозаводска, Фокино,