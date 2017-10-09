Успехи и проблемы летнего детского отдыха обозначили в Приморье
Итоги летней оздоровительной кампании в Приморском крае подвели на заседании комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края.
Итоги летней оздоровительной кампании в Приморском крае подвели на заседании комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края.
Как сообщили «Deita.ru» в
С июня по август 2017 года на детский отдых в Приморье потратили 580,6 млн рублей, в том числе 134,7 млн рублей из краевого бюджета. Муниципальные образования выделили на эти цели 77,8 млн рублей, предприятия и организации — 75,4 млн рублей, профсоюзы — 4,2 млн рублей, родители — 284 млн рублей.
На приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из краевого бюджета направили 74 млн рублей. По результатам проведенных аукционов было приобретено 5406 путевок в организации отдыха и оздоровления. На средства экономии по итогам проведения закупочных процедур в сумме 1,52 млн рублей дополнительно планируется приобретение 55 путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.
Омрачили неплохую статистику цифры нарушений требований
Специалисты Роспотребнадзора также обратили внимание законодателей на то, «отдых на асфальте» — в пришкольных лагерях, где проводят лето большинство приморских школьников, по сути, не является ни отдыхом, ни оздоровлением. Дети находятся под присмотром только полдня.
В целом, прошлым летом в Приморье смогли отдохнуть на 2 737 детей меньше, чем летом 2016 года —
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Анастасия Качимская.