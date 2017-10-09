Успехи и проблемы летнего детского отдыха обозначили в Приморье

Как сообщили «Deita.ru» в пресс-службе ЗС ПК, летом на территории края работали 533 пришкольных и 30 загородных лагерей, 6 санаториев, 50 лагерей труда и отдыха, 6 палаточных лагерей и 9 оздоровительно-образовательных центров, баз и комплексов. По данным департамента образования и науки Приморского края более 180 тысяч детей и подростков смогли отдохнуть и укрепить здоровье. А поработать в летний период смогли более 8 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

С июня по август 2017 года на детский отдых в Приморье потратили 580,6 млн рублей, в том числе 134,7 млн рублей из краевого бюджета. Муниципальные образования выделили на эти цели 77,8 млн рублей, предприятия и организации — 75,4 млн рублей, профсоюзы — 4,2 млн рублей, родители — 284 млн рублей.

На приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из краевого бюджета направили 74 млн рублей. По результатам проведенных аукционов было приобретено 5406 путевок в организации отдыха и оздоровления. На средства экономии по итогам проведения закупочных процедур в сумме 1,52 млн рублей дополнительно планируется приобретение 55 путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.

Омрачили неплохую статистику цифры нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В период подготовки и во время оздоровительной кампании 2017 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проверили 278 детских оздоровительных учреждений, и в 83 процентах случаев выявили нарушения, большая часть которых связана с организацией питания.

Несоблюдение санитарных норм, в частности, стало причиной вспышки инфекции в санатории «Седанка», когда заболели 26 детей и двое взрослых.

Специалисты Роспотребнадзора также обратили внимание законодателей на то, «отдых на асфальте» — в пришкольных лагерях, где проводят лето большинство приморских школьников, по сути, не является ни отдыхом, ни оздоровлением. Дети находятся под присмотром только полдня.

В целом, прошлым летом в Приморье смогли отдохнуть на 2 737 детей меньше, чем летом 2016 года — из-а сокращения числа функционирующих лагерей и удорожания стоимости путевок. Бюджетные компенсации стали составлять значительно меньшую стоимость путевок, в связи с чем многие организации отказались участвовать в организации летнего отдыха детей, ссылаясь на нерентабельность.

Директор департамента образования Оксана Мартыненко сообщила депутатам, что специалисты занимаются разработкой комплекса более эффективных экономических механизмов для поддержки предпринимателей, занятых в этой сфере.