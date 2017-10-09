В Казани из обломков боевых самолётов соберут бомбардировщик Пе-2
Татарстанские поисковики хотят восстановить легендарный бомбардировщик из фрагментов, найденных во время экспедиций по местам гибели лётчиков.
Татарстанские поисковики хотят восстановить легендарный бомбардировщик из фрагментов, найденных во время экспедиций по местам гибели лётчиков.
Поисковики Татарстана рассчитывают воссоздать бомбардировщик Пе-2 времён войны из обломков разных самолётов той же модели, привезённых из экспедиций по местам боёв Великой Отечественной войны, рассказал «АиФ-Казань» управляющий делами объединения «Отечество» РТ Илья Прокофьев.
Реставрацию планируют провести в рамках проекта «Крылья Татарстана». Работы уже начались — восстановлена стойка шасси, в ближайшее время попробуют завести мотор.
«В России осталось всего три модели Пе-2 — две из них стоят в музее авиации в Москве, один в Свердловской области, — уточнил Илья Прокофьев. — А вот в Казани, где их создавали, самих бомбардировщиков не осталось. Мы воссоздаём самолёт из фрагментов самолётов времён Великой Отечественной войны. В этом году мы обнаружили детали уже шести бомбардировщиков Пе-2 в Мурманской, Московской и Свердловской областях. Так, поисковики из Коломны подсказали нам, где найти место гибели самолёта, у которого мы обнаружили мотор в идеальном состоянии, недостающую нам часть центроплана и шасси».
В августе обломки легендарного советского бомбардировщика татарстанские поисковики вместе с мурманскими коллегами достали со дна озера Среднее Ваенгское в Мурманской области. Этот самолёт был в составе 29-го бомбардировочного авиаполка Северного флота и погиб вместе с экипажем 14 августа 1942 года. За 75 лет в воде его детали сильно деформировались. Мотор, кабину
Детали с этой мурманской экспедиции уже начали доставлять в Казань, они и помогут завести мотор самолёта. В небо, конечно, отреставрированная модель не поднимется, но всё наполнение у неё будет рабочим.
По словам Ильи Прокофьева, сейчас обсуждается, что самолёт могут установить на территории Казанского кремля под куполом. Причём желающие смогут подняться по лестнице и заглянуть внутрь, чтобы увидеть, как был устроен легендарный Пе-2.