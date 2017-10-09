В Казани из обломков боевых самолётов соберут бомбардировщик Пе-2

Поисковики Татарстана рассчитывают воссоздать бомбардировщик Пе-2 времён войны из обломков разных самолётов той же модели, привезённых из экспедиций по местам боёв Великой Отечественной войны, рассказал «АиФ-Казань» управляющий делами объединения «Отечество» РТ Илья Прокофьев.

Реставрацию планируют провести в рамках проекта «Крылья Татарстана». Работы уже начались — восстановлена стойка шасси, в ближайшее время попробуют завести мотор.

«В России осталось всего три модели Пе-2 — две из них стоят в музее авиации в Москве, один в Свердловской области, — уточнил Илья Прокофьев. — А вот в Казани, где их создавали, самих бомбардировщиков не осталось. Мы воссоздаём самолёт из фрагментов самолётов времён Великой Отечественной войны. В этом году мы обнаружили детали уже шести бомбардировщиков Пе-2 в Мурманской, Московской и Свердловской областях. Так, поисковики из Коломны подсказали нам, где найти место гибели самолёта, у которого мы обнаружили мотор в идеальном состоянии, недостающую нам часть центроплана и шасси».

В августе обломки легендарного советского бомбардировщика татарстанские поисковики вместе с мурманскими коллегами достали со дна озера Среднее Ваенгское в Мурманской области. Этот самолёт был в составе 29-го бомбардировочного авиаполка Северного флота и погиб вместе с экипажем 14 августа 1942 года. За 75 лет в воде его детали сильно деформировались. Мотор, кабину стрелка-радиста, шасси, бензобак и правую плоскость с 20-метровой глубины аквалангисты уже достали. Но сроки экспедиции были ограничены, так что второй мотор и другие обломки, а также останки погибших членов экипажа для их захоронения планируют поднять со дна в июле 2018 года.

Детали с этой мурманской экспедиции уже начали доставлять в Казань, они и помогут завести мотор самолёта. В небо, конечно, отреставрированная модель не поднимется, но всё наполнение у неё будет рабочим.