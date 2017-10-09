В самарском бункере Жукова открывается народный музей
Открытие музея, который расположится на территории санатория «Волга» на 7-й просеке, запланировано на 10 октября. В мероприятии примут участие региональный штаб ОНФ и руководство
Открытие музея, который расположится на территории санатория «Волга» на 7-й просеке, запланировано на 10 октября. В мероприятии примут участие региональный штаб ОНФ и руководство
«Экспозиция будет нести патриотическую направленность и представит разделы по участию региона в формировании боевой и трудовой мощи России, — рассказал автор идеи создания “Народного музея” сопредседатель Регионального штаба ОНФ Павел Покровский. — Космос, самолетостроение, автомобилестроение, работа спецслужб и дипломатического корпуса в годы ВОВ станут постоянными частями экспозиции».
Появление на карте Самарской области нового объекта туристической, особенно в период подготовки к проведению матчей ЧМ-2018, станет хорошим показателем активности граждан в формировании позитивного образа региона.
Сообщается, что активистам, сдавшим личные вещи и предметы данной эпохи, будут выданы именные билеты открывшегося «Народного музея». А чтобы посещение народного музея было доступным для школьников и ветеранского сообщества Самары, в ближайшее время возможность посещения музея организованными группами будет согласована с представителями МО РФ.