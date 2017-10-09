В самарском бункере Жукова открывается народный музей

«Экспозиция будет нести патриотическую направленность и представит разделы по участию региона в формировании боевой и трудовой мощи России, — рассказал автор идеи создания “Народного музея” сопредседатель Регионального штаба ОНФ Павел Покровский. — Космос, самолетостроение, автомобилестроение, работа спецслужб и дипломатического корпуса в годы ВОВ станут постоянными частями экспозиции».

Появление на карте Самарской области нового объекта туристической, особенно в период подготовки к проведению матчей ЧМ-2018, станет хорошим показателем активности граждан в формировании позитивного образа региона.