Жителям Чегдомына станет легче дышать
В рабочем поселке началась реконструкция системы теплоснабжения.
В рабочем поселке началась реконструкция системы теплоснабжения.
В рабочем поселке Чегдомын началась реконструкция системы теплоснабжения. Необходимость проведения подобных работ связана с тем, что качество услуг тепло- и водоснабжения не отвечала необходимым критериям. А выбросы, расположенной прямо в центре поселка котельной № 29, оказывали негативное воздействие на окружающую среду.
— Реконструкция теплоснабжения — очень дорогостоящий проект. Общий объем инвестиций составляет 539, 3 млн рублей. Провести в поселке такое мероприятие ранее было невозможно, учитывая его дотационный бюджет. Именно поэтому, для реализации модернизации, объекты муниципального имущества в сфере теплоснабжения были приняты в государственную собственность края, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в министерстве ЖКХ Хабаровского края. Учитывая затратность данного проекта, часть денежных средств была предоставлена фондом содействия реформированию
Как отмечают в министерстве, реализация данного проекта позволит создать надежную коммунальную инфраструктуру и повысит качество предоставляемых услуг. Реконструкция сетей теплоснабжения также приведет к снижению расхода топлива для выработки энергоресурсов, а самое главное — сократит выброс вредных веществ в атмосферу.