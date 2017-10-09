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11:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жителям Чегдомына станет легче дышать

В рабочем поселке началась реконструкция системы теплоснабжения.

В рабочем поселке Чегдомын началась реконструкция системы теплоснабжения. Необходимость проведения подобных работ связана с тем, что качество услуг тепло- и водоснабжения не отвечала необходимым критериям. А выбросы, расположенной прямо в центре поселка котельной № 29, оказывали негативное воздействие на окружающую среду.

 — Реконструкция теплоснабжения — очень дорогостоящий проект. Общий объем инвестиций составляет 539, 3 млн рублей. Провести в поселке такое мероприятие ранее было невозможно, учитывая его дотационный бюджет. Именно поэтому, для реализации модернизации, объекты муниципального имущества в сфере теплоснабжения были приняты в государственную собственность края, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в министерстве ЖКХ Хабаровского края. Учитывая затратность данного проекта, часть денежных средств была предоставлена фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Уже сейчас концессионер АО «Хабаровские энергетические системы» приступил к выполнению строительно-монтажных работ. Согласно плану они должны завершиться до конца 2017 года. — Во время проведения реконструкции жители мерзнуть не будут. Котельные продолжат свою работу, все пуско-наладочные работы будут производиться только в следующем отопительном сезоне, в 2018 году, — рассказал глава Верхнебуреинского района Петр Титков.

Как отмечают в министерстве, реализация данного проекта позволит создать надежную коммунальную инфраструктуру и повысит качество предоставляемых услуг. Реконструкция сетей теплоснабжения также приведет к снижению расхода топлива для выработки энергоресурсов, а самое главное — сократит выброс вредных веществ в атмосферу.

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