Жителям Чегдомына станет легче дышать

В рабочем поселке Чегдомын началась реконструкция системы теплоснабжения. Необходимость проведения подобных работ связана с тем, что качество услуг тепло- и водоснабжения не отвечала необходимым критериям. А выбросы, расположенной прямо в центре поселка котельной № 29, оказывали негативное воздействие на окружающую среду.

— Реконструкция теплоснабжения — очень дорогостоящий проект. Общий объем инвестиций составляет 539, 3 млн рублей. Провести в поселке такое мероприятие ранее было невозможно, учитывая его дотационный бюджет. Именно поэтому, для реализации модернизации, объекты муниципального имущества в сфере теплоснабжения были приняты в государственную собственность края, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в министерстве ЖКХ Хабаровского края. Учитывая затратность данного проекта, часть денежных средств была предоставлена фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Уже сейчас концессионер АО «Хабаровские энергетические системы» приступил к выполнению строительно-монтажных работ. Согласно плану они должны завершиться до конца 2017 года. — Во время проведения реконструкции жители мерзнуть не будут. Котельные продолжат свою работу, все пуско-наладочные работы будут производиться только в следующем отопительном сезоне, в 2018 году, — рассказал глава Верхнебуреинского района Петр Титков.