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11:18 (мск), источник: Tengrinews

Рекламу с участием Салтанат Азирбек прокомментировали в ДВД

Официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, изображения которой до и после похудения незаконно использовали в рекламе препарата для «сжигания жира, призвала пользователей Сети не поддаваться таким сообщениям, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Реклама появилась в соцсетях. На видео показаны изображения Салтанат Азирбек, а также надпись «минус 28 килограммов за 30 дней». При переходе по ссылке в описании видео открывается ее реальное интервью одному из казахстанских изданий. Далее, после статьи и комментариев, размещена ссылка для перехода на сайт, где можно приобрести препарат. По заявлениям авторов рекламы, таблетки позволяют похудеть даже тем лицам, которым противопоказаны занятия спортом. В свою очередь, Салтанат Азирбек сообщила, что ДВД Алматы начато досудебное расследование для установления личностей, создавших и разместивших такую рекламу.

«Это все ложные сведения. Не поддавайтесь таким сообщениям. Первоисточник может быть сомнительным. Я никогда не принимала участия в рекламных кампаниях и не планирую это делать. Я также не имею личных аккаунтов в соцсетях и блогах. В своей работе мы, госслужащие, руководствуемся законом и этическим кодексом, который призывает проявлять скромность», — сказала она.

Также в ведомстве призвали осторожно относиться к такого рода рекламе, поскольку речь идет о сохранении здоровья. Было отмечено, что если кто-то пострадает от приема таких средств, им можно обращаться в территориальные подразделения ДВД.

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