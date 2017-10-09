Соцсети: на улице Аделя Кутуя сняли львенка на переднем сидении машины
В Казани на улице Аделя Кутуя сняли львенка на переднем авто машины. Фото зверька опубликовали пользователи соцсетей.
В Казани на улице Аделя Кутуя сняли львенка на переднем авто машины. Фото зверька опубликовали пользователи соцсетей.
— Вот кого встретили в пути, — подписал фото казанец.
Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в казанском зооботсаду поселились две новые львицы. Обе хищницы в дальнейшем станут обитательницами нового строящегося зоопарка.