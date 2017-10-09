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16:56 (мск), источник: Prokazan.ru

Соцсети: на улице Аделя Кутуя сняли львенка на переднем сидении машины

В Казани на улице Аделя Кутуя сняли львенка на переднем авто машины. Фото зверька опубликовали пользователи соцсетей.

 — Вот кого встретили в пути, — подписал фото казанец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в казанском зооботсаду поселились две новые львицы. Обе хищницы в дальнейшем станут обитательницами нового строящегося зоопарка.

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