В екатеринбургской школе объявили карантин из-за вспышки менингита
Предварительный диагноз «вирусный менингит» поставили уже 44 жителям Цыганского поселка в Екатеринбурге, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Предварительный диагноз «вирусный менингит» поставили уже 44 жителям Цыганского поселка в Екатеринбурге, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Таковы данные ведомства за период с 15 сентября по 8 октября 2017 года. Большинство пострадавших — дети до 14 лет. Энтеровирусную инфекцию, которая, скорее всего, спровоцировала менингит, подхватили 32 юных жителя поселка.
«Основные симптомы заболевания — головная боль, экзантемная сыпь, сыпь зева и температура», — уточняют в Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, у одних заболевание протекает в легкой форме, у других отмечается состояние средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в горбольницу № 40. Окончательный диагноз «энтеровирусная инфекция» поставлен 26 пациентам, у 21 зафиксирована менингиальная форма, еще у пяти — герпангина.
«Предположительными факторами передачи инфекции стали неудовлетворительные
Правда, пробы воды, которые отобрали сотрудники санэпидстанции для анализа на вирусы, показали отрицательные результаты. В школе, куда ходят дети из Цыганского поселка, объявлен карантин. Санврачи провели совещание с руководителем цыганской диаспоры, управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле.
Напомним, что в конце прошлой недели прокуратура сообщала о 40 заболевших вирусным менингитом в