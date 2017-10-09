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12:26 (мск), источник: ЕАН

В екатеринбургской школе объявили карантин из-за вспышки менингита

Предварительный диагноз «вирусный менингит» поставили уже 44 жителям Цыганского поселка в Екатеринбурге, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Таковы данные ведомства за период с 15 сентября по 8 октября 2017 года. Большинство пострадавших — дети до 14 лет. Энтеровирусную инфекцию, которая, скорее всего, спровоцировала менингит, подхватили 32 юных жителя поселка.

«Основные симптомы заболевания — головная боль, экзантемная сыпь, сыпь зева и температура», — уточняют в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, у одних заболевание протекает в легкой форме, у других отмечается состояние средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в горбольницу № 40. Окончательный диагноз «энтеровирусная инфекция» поставлен 26 пациентам, у 21 зафиксирована менингиальная форма, еще у пяти — герпангина.

«Предположительными факторами передачи инфекции стали неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации, употребление сырой воды из скважин в частных домах», — уточняют санврачи.

Правда, пробы воды, которые отобрали сотрудники санэпидстанции для анализа на вирусы, показали отрицательные результаты. В школе, куда ходят дети из Цыганского поселка, объявлен карантин. Санврачи провели совещание с руководителем цыганской диаспоры, управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле.

Напомним, что в конце прошлой недели прокуратура сообщала о 40 заболевших вирусным менингитом в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

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