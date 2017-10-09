Продавцы устроили распродажу на рынке «Темерник» в Ростове

В тоже время, по сообщению издания 161.ру, продавцы устроили недалеко от места возгорания стихийные развалы и продают одежду и обувь, которую смогли спасти ночью из пламени.

«Вещи пропахли дымом, часть товаров в копоти, но зато продаются по низким ценам. Некоторые вещи и вовсе валяются прямо на дороге, их подбирают нуждающиеся», — приводит 161.ру слова очевидцев. Также есть сообщения о мародерах: неизвестные вскрывали торговые ларьки или просто похищали товар. Таким образом, ростовчане могут, сами того не зная, купить краденые вещи.

Напомним, возгорание началось около 21 часа вчера, 9 октября. Сильный ветер распространил огонь на 6 тыс кв м. Пожару была присвоена 4-я, наивысшая категория сложности. Возгорание удалось локализовать только около 2 часов ночи, а в 7:48 было ликвидировано открытое горение на двух участках, другие два участка полностью потушены.