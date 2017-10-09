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15:13 (мск), источник: Вести - Калининград

В конце недели калининградцы увидят кубок ЧМ-2018

В субботу, 14 октября, любой калининградец может увидеть легендарный официальный кубок предстоящего чемпионата мира по футболу.

Источник: Вести - Калининград

Как сообщили калининградским «Вестям» в пресс-службе АНО «Дирекция Калининград 2018», кубок будет экспонироваться для всех желающих в специальном шатре на площади Победы с 14 октября по 15 октября.

Калининград станет девятой остановкой в маршруте тура официального кубка по России. До этого победный атрибут уже посетил Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу и Пензу. А в эти дни находится в Перми, Саранске и Ярославле.

В 2017 году кубок побывает еще в семи городах: Туле, Курске, Воронеже, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Сочи. Затем в период с января по апрель кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в 2018 году, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве — как раз перед стартом ЧМ-2018.

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