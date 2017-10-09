В конце недели калининградцы увидят кубок ЧМ-2018
В субботу, 14 октября, любой калининградец может увидеть легендарный официальный кубок предстоящего чемпионата мира по футболу.
В субботу, 14 октября, любой калининградец может увидеть легендарный официальный кубок предстоящего чемпионата мира по футболу.
Как сообщили калининградским «Вестям» в
Калининград станет девятой остановкой в маршруте тура официального кубка по России. До этого победный атрибут уже посетил Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу и Пензу. А в эти дни находится в Перми, Саранске и Ярославле.
В 2017 году кубок побывает еще в семи городах: Туле, Курске, Воронеже, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Сочи. Затем в период с января по апрель кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в 2018 году, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде,