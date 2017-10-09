В конце недели калининградцы увидят кубок ЧМ-2018

Источник: Вести - Калининград

Как сообщили калининградским «Вестям» в пресс-службе АНО «Дирекция Калининград 2018», кубок будет экспонироваться для всех желающих в специальном шатре на площади Победы с 14 октября по 15 октября.

Калининград станет девятой остановкой в маршруте тура официального кубка по России. До этого победный атрибут уже посетил Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу и Пензу. А в эти дни находится в Перми, Саранске и Ярославле.