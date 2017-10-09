В Челябинске усилят работу по ликвидации свалок

Сегодня, 9 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Евгений Тефтелев дал поручение проанализировать все обращения, которые в сентябре поступили в мэрию от жителей города о несанкционированных свалках. Обращения поступали не только от горожан, но и от представителей общественных организаций.

Градоначальник отметил, что важна работа административных комиссии.

«Чтобы отработка обращений проходила максимально в короткие сроки, необходимо пересмотреть работу административных комиссий и жестче контролировать», — сказал Евгений Тефтелев.

Как отметил начальник управления благоустройства города Владимир Жучков, существует интерактивная карта с фотографиями. На ней можно увидеть, что было и что сделано.