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12:40 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске усилят работу по ликвидации свалок

В Челябинске усилят работу по ликвидации несанкционированных свалок и продолжат озеленять город.

Сегодня, 9 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Евгений Тефтелев дал поручение проанализировать все обращения, которые в сентябре поступили в мэрию от жителей города о несанкционированных свалках. Обращения поступали не только от горожан, но и от представителей общественных организаций.

Градоначальник отметил, что важна работа административных комиссии.

«Чтобы отработка обращений проходила максимально в короткие сроки, необходимо пересмотреть работу административных комиссий и жестче контролировать», — сказал Евгений Тефтелев.

Как отметил начальник управления благоустройства города Владимир Жучков, существует интерактивная карта с фотографиями. На ней можно увидеть, что было и что сделано.

Кроме того, в городе продолжается озеленение. Работы продлятся до декабря.

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