В Челябинске усилят работу по ликвидации свалок
В Челябинске усилят работу по ликвидации несанкционированных свалок и продолжат озеленять город.
В Челябинске усилят работу по ликвидации несанкционированных свалок и продолжат озеленять город.
Сегодня, 9 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Евгений Тефтелев дал поручение проанализировать все обращения, которые в сентябре поступили в мэрию от жителей города о несанкционированных свалках. Обращения поступали не только от горожан, но и от представителей общественных организаций.
Градоначальник отметил, что важна работа административных комиссии.
«Чтобы отработка обращений проходила максимально в короткие сроки, необходимо пересмотреть работу административных комиссий и жестче контролировать», — сказал Евгений Тефтелев.
Как отметил начальник управления благоустройства города Владимир Жучков, существует интерактивная карта с фотографиями. На ней можно увидеть, что было и что сделано.
Кроме того, в городе продолжается озеленение. Работы продлятся до декабря.