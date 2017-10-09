В Башкирии за две недели задержали около 50 нелегальных мигрантов

По информации региональной службы судебных приставов, все нарушители миграционного законодательства оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, суд вынес постановление о принудительном их выдворении за пределы страны.

Всего по данным ФССП по Башкортостану, с начала 2017 года из республики принудительно выдворены около 500 иностранцев.

Как правило, пребывая на территорию России, иностранные граждане получают временное разрешение на работу, но по истечении его срока действия к себе на родину не возвращаются. Многие из них продолжают находиться на территории страны с нарушением срока пребывания, без регистрации, уклоняясь от добровольного выезда за пределы страны.