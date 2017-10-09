Калининградцам предлагают выбрать лучшую регистратуру поликлиник

Как и в 2015 году, когда впервые калининградские поликлиники участвовали в конкурсе, анкетирование пациентов будет проводиться в анонимной форме. Можно проголосовать прямо в поликлинике, можно заполнить анкету на официальном сайте регионального министерства здравоохранения или на портале медицинской организации.