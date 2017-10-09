Калининградцам предлагают выбрать лучшую регистратуру поликлиник

Как и в 2015 году, когда впервые калининградские поликлиники участвовали в конкурсе, анкетирование пациентов будет проводиться в анонимной форме. Можно проголосовать прямо в поликлинике, можно заполнить анкету на официальном сайте регионального министерства здравоохранения или на портале медицинской организации.
Данные будут собрать до 10 декабря. Победителем станет медучреждение, которое получит наибольшее число положительных отзывов жителей региона.
Напомним, что в 2015 году победителем стала регистратура Городской поликлиники № 2.