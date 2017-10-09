Новый спортклуб для дзюдоистов открылся в Воронеже

В торжественной церемонии, помимо Алексея Гордеева, принял участие Сергей Соловейчик, президент Европейского союза дзюдо. На открытии его участникам и гостям показали современно оборудованные залы свободных упражнений, раздевалки, тренерские и душевые. Площадь двух залов свободных упражнений составила около 500 кв.метров, площадь татами спорткомплекса — более 450 кв.м.

На данный момент в комплексе уже тренируются около 150 профессиональных и предпрофессиональных спортсменов. Всего же помещения способны вместить порядка 400 человек. Алексей Гордеев поздравил дзюдоистов со значимым для них и региона событием:

— Я очень рад, что у нас в Воронеже наконец-то открылся спортивный клуб «Дзюдо Черноземье», мы долго ждали этого события. Хочу особенно тепло поприветствовать всех спортсменов, у которых теперь будет такая площадка. Высший спорт — это важно, но надо сделать и так, чтобы ребята могли заниматься спортом по максимуму, — Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области.