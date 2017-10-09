Новый спортклуб для дзюдоистов открылся в Воронеже
В Воронеже стало на одну спортивную площадку больше. 6 октября в областном центре при участии губернатора открыли клуб «Дзюдо Черноземье».
В Воронеже стало на одну спортивную площадку больше. 6 октября в областном центре при участии губернатора открыли клуб «Дзюдо Черноземье».
В торжественной церемонии, помимо Алексея Гордеева, принял участие Сергей Соловейчик, президент Европейского союза дзюдо. На открытии его участникам и гостям показали современно оборудованные залы свободных упражнений, раздевалки, тренерские и душевые. Площадь двух залов свободных упражнений составила около 500 кв.метров, площадь татами спорткомплекса — более 450 кв.м.
На данный момент в комплексе уже тренируются около 150 профессиональных и предпрофессиональных спортсменов. Всего же помещения способны вместить порядка 400 человек. Алексей Гордеев поздравил дзюдоистов со значимым для них и региона событием:
— Я очень рад, что у нас в Воронеже
К слову, Алексей Гордеев сам возглавлял Федерацию дзюдо России в течение пяти лет, а именно с 2004 по 2009 год.