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12:39 (мск), источник: Volga News

Из-за ремонта моста через Сок в октябре будет введено реверсивное движение

Подрядная организация установила дорожные знаки, водоналивные блоки и светофоры.

Источник: РИА "Новости"

В ходе работ на региональной дороге Волжский — Курумоч — «Урал» специалисты ремонтируют деформационные швы моста через р. Сок, пишет sgpress.ru.

В связи с этим на ремонтируемом участке будет организовано реверсивное движение автомобилей по половине дороги с 7:00 понедельника, 9 октября, до 00:00 пятницы, 27 октября.

Подрядная организация также установила дорожные знаки, водоналивные блоки и светофоры.

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