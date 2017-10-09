Из-за ремонта моста через Сок в октябре будет введено реверсивное движение
Подрядная организация установила дорожные знаки, водоналивные блоки и светофоры.
Подрядная организация установила дорожные знаки, водоналивные блоки и светофоры.
В ходе работ на региональной дороге Волжский — Курумоч — «Урал» специалисты ремонтируют деформационные швы моста через р. Сок, пишет sgpress.ru.
В связи с этим на ремонтируемом участке будет организовано реверсивное движение автомобилей по половине дороги с 7:00 понедельника, 9 октября, до 00:00 пятницы, 27 октября.
Подрядная организация также установила дорожные знаки, водоналивные блоки и светофоры.