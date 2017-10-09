Более 600 семей в поселке Корфовский остались без газа
Хабаровские газовики приостановили его подачу из соображений безопасности.
Хабаровские газовики приостановили его подачу из соображений безопасности.
С 8 октября прекращена подача газа в 650 квартир военнослужащих поселка Корфовский Хабаровского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам представителей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», они вынуждены были приостановить обслуживание в связи с тем, что управляющая компания, которая обслуживает жилищный фонд министерства обороны, не подготовилась к отопительному сезону.
С начала года газовики неоднократно напоминали руководству военной части о необходимости провести плановую диагностику газового оборудования. Но управляющая компания этого не сделала.
Кроме того, не заключены договоры на техническое обслуживание газораспределительных установок, наружных газопроводов и внутридомового газового оборудования между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное
— Мы обеспокоены тем, что оставшись без централизованного газоснабжения, жители военного городка могут прибегнуть к использованию газовых баллонов для приготовления пищи, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов. — Это может быть опасно, и повлечь за собой аварийные ситуации. Подача газа будет возобновлена после того, как газовое оборудование поселка Корфовский пройдет техническую диагностику и экспертная организация выдаст положительное заключение на дальнейшую его эксплуатацию. А также будут оформлены договорные отношения жильцов микрорайона с газовщиками.