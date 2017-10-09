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12:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Более 600 семей в поселке Корфовский остались без газа

Хабаровские газовики приостановили его подачу из соображений безопасности.

С 8 октября прекращена подача газа в 650 квартир военнослужащих поселка Корфовский Хабаровского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам представителей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», они вынуждены были приостановить обслуживание в связи с тем, что управляющая компания, которая обслуживает жилищный фонд министерства обороны, не подготовилась к отопительному сезону.

С начала года газовики неоднократно напоминали руководству военной части о необходимости провести плановую диагностику газового оборудования. Но управляющая компания этого не сделала.

Кроме того, не заключены договоры на техническое обслуживание газораспределительных установок, наружных газопроводов и внутридомового газового оборудования между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства обороны РФ. Согласно действующему законодательству, без этих документов газовая компания не имеет права подавать газ жителям микрорайона.

 — Мы обеспокоены тем, что оставшись без централизованного газоснабжения, жители военного городка могут прибегнуть к использованию газовых баллонов для приготовления пищи, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов. — Это может быть опасно, и повлечь за собой аварийные ситуации. Подача газа будет возобновлена после того, как газовое оборудование поселка Корфовский пройдет техническую диагностику и экспертная организация выдаст положительное заключение на дальнейшую его эксплуатацию. А также будут оформлены договорные отношения жильцов микрорайона с газовщиками.

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