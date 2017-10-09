Более 600 семей в поселке Корфовский остались без газа

С 8 октября прекращена подача газа в 650 квартир военнослужащих поселка Корфовский Хабаровского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам представителей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», они вынуждены были приостановить обслуживание в связи с тем, что управляющая компания, которая обслуживает жилищный фонд министерства обороны, не подготовилась к отопительному сезону.

С начала года газовики неоднократно напоминали руководству военной части о необходимости провести плановую диагностику газового оборудования. Но управляющая компания этого не сделала.

Кроме того, не заключены договоры на техническое обслуживание газораспределительных установок, наружных газопроводов и внутридомового газового оборудования между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства обороны РФ. Согласно действующему законодательству, без этих документов газовая компания не имеет права подавать газ жителям микрорайона.