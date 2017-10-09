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19:02 (мск), источник: Индикатор

Гигантский доисторический крокодил 150 лет прятался в музее

Ученые из Эдинбургского университета исследовали останки доисторического морского хищника, найденного в фондах Музея естественной истории Лондона.

Источник: Davide Foffa/The University of Edinburgh

Оказалось, что у родственников современных крокодилов более продолжительная история, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в Journal of Systematic Palaeontology.

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Останки древнего хищника хранились в Музее естественной истории на протяжении последних 150 лет. По оценкам ученых, длина рептилии составляла чуть больше трех метров. Родственник современных крокодилов обитал в теплых мелководных морях на территории современной Европы. Мощные челюсти и большие зубы позволили ему стать доминирующим в воде хищником.

Раньше считалось, что подсемейство доисторических крокодилов (геозавров), к которым относится новый вид, появилось в верхнем отделе юрского периода 152−157 миллионов лет назад. Однако результаты анализа ископаемых останков показали, что род геозавров возник на миллионы лет раньше, в среднем отделе юрского периода. Древнейшему родственнику крокодилов оказалось 163 миллиона лет.

Найденный вид рептилий назвали Leldraan melkshamensis — «мелкшемский монстр» — в честь городка Мелкшема в английском графстве Уилтшир, где палеонтологи нашли останки древнего хищника.

«Это не самая красивая в мире окаменелость, однако мелкшемский монстр пролил свет на очень важную историю об эволюции древних крокодилов и на то, как они стали главными хищниками в своей экосистеме», — отметил автор исследования Дэвид Фотта.

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