От «Лахта-центра» до стадиона. Пять самых высоких зданий Петербурга

За последние годы список главных высотных доминант города пополнился. Так, «Лахта-центр» был признан самым высоким зданием не только Северной столицы, а всей Европы. А скоро здание вырастет еще почти на 80 метров. SPB.AIF.RU составил рейтинг высоток и небоскребов Северной столицы.

«Лахта-центр»

Лахтинский пр. 2, корп.3. Высота — 384 метра.

В «Лахта-центре» расположится штаб-квартира «Газпрома». Здание стало самым высоким в Европе: уже сейчас оно возвышается на 384 метра, при том, что строительство завершат только в следующем году. По проекту его высота составит 462 метра.

Башню остеклят без стыков, благодаря чему в нем будут отражаться облака. К обзорной площадке пассажиров будет доставлять специальный шаттл.

Не все петербуржцы считают появление офиса «Газпрома» поводом для гордости. Градозащитники отмечают, что высотка вторгается в историческую панораму. Башню видно со всех смотровых площадок в центре: из окон Эрмитажа, с колоннады Исаакиевского собора, его силуэт «нависает» над Кунсткамерой и врезается между Ростральными колоннами Васильевского острова.

Изначально небоскрёб собирались возвести на правом берегу Невы в МО «Малая Охта», но под нажимом общественности «Газпром» перенёс проект на берег Финского залива.

«Лидер-Тауэр»

Пл. Конституции, 7. Высота — 145,5 метров.

Бизнес-центр у метро «Московская» открыли в 2013 году. На тот момент здание стало самым высоким в Петербурге, обойдя Петропавловский собор. На последнем этаже работает панорамный ресторан с выходом на смотровую площадку. Характерная особенность башни — мультимедийный фасад. В темное время суток все четыре стороны здания превращаются в огромный экран, на котором транслируют цветные изображения и анимацию.

В феврале этого года чиновники решили, что медиафасад является рекламной конструкцией, был установлен незаконно и потребовали его демонтировать. Арбитражный суд разрешил оставить экраны на месте, но транслировать рекламу запретил. Сейчас фасад используют только для художественной подсветки.

Изначально застройщик планировал разместить на крыше вертолетную площадку, но в итоге от задумки отказались.

ЖК «Князь Александр Невский»

Пр. Обуховской Обороны, д. 138, корп. 2. Высота — 126 метров.

Первый в Петербурге жилой небоскрёб. Дом с куполом и шпилем возвели в 2013 году. С верхних этажей открывается панорама города — вид на Васильевский остров и Петропавловский собор, на средних видно панораму Невы. В здании 37 этажей, два из них находятся под землей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:40.53803339517626% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZqQkKXBNfu/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от anastasia orlova (@raccoonbastard)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-30T09:33:57+00:00">Сен 30 2017 в 2:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что на первом этаже одной из секций жилого комплекса расположен православный храм — в субботу и воскресенье там проходят службы. Изначально его планировали разместить на крыше под стеклянным куполом, но в таком случае он стал бы недоступен для верующих, живущих в близлежащих домах. Храм назван в честь князя Александра Невского и стал первым современным домовым храмом в Петербурге.

Петропавловский собор

Петропавловская крепость, д. 1. Высота — 122,5 метра.

Строительство каменного собора завершили после смерти Петра I, в 1733 году. Тогда здание было ниже, чем сейчас — 112 метров. В 1857 году деревянные конструкции шпиля начали менять на металлические, после чего Петропавловский собор «вырос» на 10,5 метров. Многоярусную колокольню увенчал 40-метровый шпиль с фигурой ангела.

Храм стал самым высотным сооружением Петербурга и удерживал это звание 279 лет!

В первые годы становления Советской республики были планы разрушить крепость, чтобы построить на ее месте стадион, но впоследствии от них решили отказаться. Еще один критический момент собор пережил во время Великой Отечественной войны: внушительные размеры и положение в центре города делали его идеальной мишенью для бомбардировок. Чтобы сохранить здание, шпиль покрыли специальной маскирующей краской и сеткой.

Вплоть до 2012 года собор в Петропавловской крепости оставался самым высоким зданием Северной столицы, пока не построили «Лидер-Тауэр» и ЖК «Александр Невский».

И хотя лидерство по части высотности здание утратило, его характерный силуэт остается визитной карточкой города.

Стадион «Санкт-Петербург»

Крестовский остров. Высота — 110 метров.

Стадион построен по проекту японского архитектора Кисё Курокава. Это единственное в России спортивное сооружение с выкатным полем и раздвижной крышей. Регламент FIFA требует, чтобы футбольные матчи чемпионата проводились под открытым небом.

Источник: РИА "Новости"

Раздвижной купол позволил соблюсти эти требования и вместе с тем приспособить арену к эксплуатации в условиях петербургской погоды. Тем не менее, проверку на прочность конструкция не прошла: 22 июля во время матча с РФПЛ шёл дождь, крыша протекла в первом же тайме.

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По словам очевидцев, потоки воды заливали межтрибунное пространство и болельщиков. Как пояснил вице-губернатор Игорь Албин, во всём виноваты бакланы.

Стадион имеет множество титулов с приставкой «самый» — самый знаменитый петербургский долгострой, он входит в тройку самых дорогих футбольных арен планеты. За 10 лет стройки было немало скандалов с расходованием бюджетных средств. За это время стоимость проекта выросла с 7 до 42 миллиардов рублей.