Центробанк приглашает жителей Иркутска на экскурсию в закрытую зону учреждения

Отделение по Иркутской области Сибирского ГУ Банка России проводит для жителей Иркутска День открытых дверей и приглашает на экскурсию в закрытую зону учреждения 14 октября. Посетители с 10.00 до 18.00 увидят, как работают эксперты по исследованию денежных знаков, получат возможность проверить свои деньги на спецоборудовании, а в закрытой зоне участникам проведут интересные лекции, познакомят со старинными монетами и купюрами. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Отделения по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

В фойе исторического здания на улице Ленина, 16 все желающие смогут узнать, по каким признакам можно определить фальшивые банкноты, куда можно сдать поврежденные деньги и как 25-рублевыми монетами можно рассчитаться в магазине.

Вся важная информация будет представлена на стендах, а на возникшие вопросы ответят консультанты.

Гости Дня открытых дверей увидят, как работают эксперты по исследованию денежных знаков, а также получат возможность проверить свои наличные деньги на специальном оборудовании.

Самые юные гости смогут поучаствовать в занимательной финансовой викторине. Активные и внимательные участники викторины получат памятные сувениры от Банка России.

«По предварительной записи можно будет пройти в зону, закрытую во все остальные дни. Участников экскурсионной программы ожидают интересные лекции, знакомство со старинными монетами и купюрами, а также с разными видами денежной техники. Перед входом в музей будет размещена выставка детского рисунка по банковской тематике», — отметили в пресс-службе.