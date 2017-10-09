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13:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Центробанк приглашает жителей Иркутска на экскурсию в закрытую зону учреждения

Интересные лекции, знакомство со старинными монетами и купюрами ожидают посетителей.

Отделение по Иркутской области Сибирского ГУ Банка России проводит для жителей Иркутска День открытых дверей и приглашает на экскурсию в закрытую зону учреждения 14 октября. Посетители с 10.00 до 18.00 увидят, как работают эксперты по исследованию денежных знаков, получат возможность проверить свои деньги на спецоборудовании, а в закрытой зоне участникам проведут интересные лекции, познакомят со старинными монетами и купюрами. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Отделения по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

В фойе исторического здания на улице Ленина, 16 все желающие смогут узнать, по каким признакам можно определить фальшивые банкноты, куда можно сдать поврежденные деньги и как 25-рублевыми монетами можно рассчитаться в магазине.

Вся важная информация будет представлена на стендах, а на возникшие вопросы ответят консультанты.

Гости Дня открытых дверей увидят, как работают эксперты по исследованию денежных знаков, а также получат возможность проверить свои наличные деньги на специальном оборудовании.

Самые юные гости смогут поучаствовать в занимательной финансовой викторине. Активные и внимательные участники викторины получат памятные сувениры от Банка России.

«По предварительной записи можно будет пройти в зону, закрытую во все остальные дни. Участников экскурсионной программы ожидают интересные лекции, знакомство со старинными монетами и купюрами, а также с разными видами денежной техники. Перед входом в музей будет размещена выставка детского рисунка по банковской тематике», — отметили в пресс-службе.

Узнать время проведения мероприятий и записаться на экскурсионную программу Дня открытых дверей можно по телефону: 8 (3952) 25−49−90 ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Регистрация будет открыта с 9 октября и завершится с окончанием мест на экскурсии, количество которых ограничено. Для прохода в «контрольную» зону (осмотр музейной экспозиции и прослушивание лекций) наличие паспорта обязательно.

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