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13:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Очистные сооружения Слюдянки загрязняют реку, впадающую в Байкал

Канализационные очистные сооружения Слюдянки эксплуатируются с грубыми нарушениями.

Источник: AP 2017

Как 9 октября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области со ссылкой на Западно-Байкальскую межрайонную прокуратуру, во время проверки зафиксировано влияние выпуска сточных вод на экологическое состояние реки Похабиха, которая впадает в озеро Байкал. Более того, допущены факты розлива сточных вод на почву, хранения отработанного после эксплуатации очистных сооружений ила на открытых площадках. Суммарный ущерб, нанесенный почве, оценивается в 600 тыс. рублей.

Установлено, что очистные сооружения являются источником загрязнения атмосферы. От резервуаров канализационных очистных сооружений в воздух поступают специфические загрязняющие вещества. У организации-эксплуатанта отсутствует разрешительная документация на сбросы в водные объекты, выброс вредных веществ в атмосферный воздух, также не представлено необходимой отчетности о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В настоящее время принимаются меры прокурорского реагирования, направленные на устранение допущенных нарушений, понуждение возместить вред, причиненный окружающей среде.

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