Очистные сооружения Слюдянки загрязняют реку, впадающую в Байкал

Как 9 октября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области со ссылкой на Западно-Байкальскую межрайонную прокуратуру, во время проверки зафиксировано влияние выпуска сточных вод на экологическое состояние реки Похабиха, которая впадает в озеро Байкал. Более того, допущены факты розлива сточных вод на почву, хранения отработанного после эксплуатации очистных сооружений ила на открытых площадках. Суммарный ущерб, нанесенный почве, оценивается в 600 тыс. рублей.