Очистные сооружения Слюдянки загрязняют реку, впадающую в Байкал
Канализационные очистные сооружения Слюдянки эксплуатируются с грубыми нарушениями.
Канализационные очистные сооружения Слюдянки эксплуатируются с грубыми нарушениями.
Как 9 октября 2017 года сообщила
Установлено, что очистные сооружения являются источником загрязнения атмосферы. От резервуаров канализационных очистных сооружений в воздух поступают специфические загрязняющие вещества. У
В настоящее время принимаются меры прокурорского реагирования, направленные на устранение допущенных нарушений, понуждение возместить вред, причиненный окружающей среде.