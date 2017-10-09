Пассажиров «Ласточек» на Урале ждут психологические тесты

Акция пройдет 10 октября в рамках Всемирного дня психического здоровья. В ней смогут участвовать пассажиры пригородных поездов № 7364/7366 сообщением Тюмень — Тобольск и № 7365/7367, следующих в обратном направлении, а также «Ласточек», курсирующих из Екатеринбурга в Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

«Мы подготовили тесты на темперамент и воображение. Пример одного из вопросов: вы не одни, вы гуляете в лесу — с кем вы гуляете?» — рассказали в пресс-службе СПК. Тесты будут раздавать в виде печатных материалов, где будет размещаться и толкование полученных результатов.