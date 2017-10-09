Пассажиров «Ласточек» на Урале ждут психологические тесты
В пригородных поездах в Свердловской и Тюменской областях пассажирам предложат бесплатно пройти психологические тесты, сообщили в Свердловской пригородной компании.
В пригородных поездах в Свердловской и Тюменской областях пассажирам предложат бесплатно пройти психологические тесты, сообщили в Свердловской пригородной компании.
Акция пройдет 10 октября в рамках Всемирного дня психического здоровья. В ней смогут участвовать пассажиры пригородных поездов № 7364/7366 сообщением Тюмень — Тобольск и № 7365/7367, следующих в обратном направлении, а также «Ласточек», курсирующих из Екатеринбурга в Нижний Тагил и
«Мы подготовили тесты на темперамент и воображение. Пример одного из вопросов: вы не одни, вы гуляете в лесу — с кем вы гуляете?» — рассказали в
В СПК напоминают, что новая пара пригородных поездов по маршруту Тюмень — Тобольск — Тюмень с 1 октября курсирует ежедневно. Пригородный поезд № 7364/7366 сообщением Тюмень — Тобольск отправляется из Тюмени в 07:06 по местному времени, прибывает на станцию Тобольск в 10:56, следуя по участку три часа 50 минут. В обратном направлении пригородный поезд № 7365/7367, отправляется из Тобольска в 18:16, прибытие на станцию Тюмень в 22:26, время в пути — четыре часа 10 минут.