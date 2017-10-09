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12:29 (мск), источник: СуперОмск

Главный агроном Омска разберется с вырубкой в городке водников

Галина Цыганова заявила, что намерена разобраться с вырубкой насаждений от улицы Березовая до улицы 7-я Северная.

В социальных сетях появилась информация о том, что сегодня, 9 октября на улице Красный путь в районе городка водников по нечетной стороне вырубают все деревья. Пользователи тут же начали скидывать фотографии происходящего.

«Деревья там не выпиливают. Предстояло убрать всего один сухой тополь. На данный момент выпилена живая изгородь, хотя мы на это разрешения не давали. Будем разбираться, потому что звонки нам поступают», — заявила в разговоре с «СуперОмском» главный агроном Омска Галина Цыганова.

На месте вырубки, по словам Цыгановой, уже произвели высадку яблони. Деревья уже «обрезала и омолодила» администрация Советского округа. Ранее на этом участке высадили три шаровидные ивы.

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