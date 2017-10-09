За экологией в Красноярском крае будут следить волонтеры

По замыслу, новое движение должно объединить всех активных граждан, которые будут оперативно сообщать в ведомство обо всех нарушениях природоохранного законодательства. Специалисты Минэкологии края расскажут добровольцам, как правильно фиксировать факты нарушения природоохранного законодательства и куда передавать материалы.

«Главная цель такого экодвижения — привить каждому жителю края чувство нетерпимости к нерациональному и незаконному пользованию природными ресурсами, загрязнению атмосферного воздуха, озер и рек, к образованию свалок. Все это — результат деятельности человека. И если неравнодушные граждане будут не просто сообщать, а предоставлять доказательства нарушений природоохранного законодательства, мы сможем более оперативно реагировать и выявлять виновников», — рассказал и.о. министра Владимир Часовитин.