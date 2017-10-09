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12:51 (мск), источник: АиФ Красноярск

За экологией в Красноярском крае будут следить волонтеры

Экологическим добровольцем сможет стать любой житель края.

Источник: AP 2017

В Красноярском крае создадут экологическое волонтерское движение. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин.

По замыслу, новое движение должно объединить всех активных граждан, которые будут оперативно сообщать в ведомство обо всех нарушениях природоохранного законодательства. Специалисты Минэкологии края расскажут добровольцам, как правильно фиксировать факты нарушения природоохранного законодательства и куда передавать материалы.

«Главная цель такого экодвижения — привить каждому жителю края чувство нетерпимости к нерациональному и незаконному пользованию природными ресурсами, загрязнению атмосферного воздуха, озер и рек, к образованию свалок. Все это — результат деятельности человека. И если неравнодушные граждане будут не просто сообщать, а предоставлять доказательства нарушений природоохранного законодательства, мы сможем более оперативно реагировать и выявлять виновников», — рассказал и.о. министра Владимир Часовитин.

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