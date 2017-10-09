На северо-востоке Башкирии может появиться первый в России геопарк под эгидой ЮНЕСКО

Северо-восточные территории региона представляют большую ценность с геологической точки зрения. А именно, стратотипический разрез башкирского яруса среднего карбона по реке Лаклы, выходы горных пород от протерозойских до четвертичных, а также такие гидрогеологические объекты, как термальные источники горы Янгантау, источник Кургазак, Куселяровский сернистый источник и другие.

Важным культурным наследием является и история Салаватского района — родины национального героя башкирского народа, поэта Салавата Юлаева, воспевшего Урал в своих стихах.

Специалисты регионального отделения РГО считают, что главной достопримечательностью будущего геопарка может стать памятник природы Башкортостана, стратиграфический разрез международного значения — «Мечетлинский». В этом геологическом разрезе представлена ископаемая фауна и флора Кунгурского яруса Пермской системы, обитавшая более 280 миллионов лет на дне мирового океана Тетис. Определено более 100 видов рыб, водорослей, моллюсков. Аналог разреза существует только в Америке,

Однако, эта местная достопримечательность интересует очень узкий круг ученых. Поэтому, для обоснования создания геопарка, было решено обратить внимание и на этнические особенности района. Национальные промыслы, памятники башкирской культуры, этнографические особенности, фольклор, эпос, агротуризм.

В поисках этих направлений и работала два дня группа в составе исполнительного директора Башкирского отделения РГО Риммы Галеевой. Села Лаклы, Калмаклерово, Насибаш, Урманчи, Лагерево, Турнали, Ахуново, Мечетлино, Бишевлярово, Алькино, Идирисово стали местами изучения исторических и природных памятников, знакомства с уникальными хранителями и носителями нематериального наследия народов Башкортостана — народными умельцами, музыкантами, певцами, сказителями.

По итогам поездки будут отобраны фото-, видео- и текстовые материалы для подготовки заявки в ЮНЕСКО по созданию на территории Салаватского района Башкортостана геопарка, сообщили в местном отделении РГО.

Справка. Геопарк — это территория, имеющая особый охраняемый статус, где наглядно представлена геологическая история Земли, процессы формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых, технологии их разработки, останки доисторических животных. Геопарк — это своего рода музей под открытым небом, основные экспонаты которого — горы, геологические разрезы, минералы, палеонтологические остатки, полезные ископаемые, пещеры, ландшафты. Основная цель его создания — осуществление познавательно-просветительской деятельности и развитие туризма, что отличает его от природного парка, создание которого направлено преимущественно на сохранение экосистем.