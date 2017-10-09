Шторм закрыл рейд Севастопольской бухты
Шторм закрыл рейд Севастопольской бухты. Катера не ходят.
Шторм закрыл рейд Севастопольской бухты. Катера не ходят.
Как сообщили в городском правительстве, в связи с неблагоприятными погодными условиями и возникновением угроз безопасности пользования водным транспортом, движение пассажирских катеров в Севастопольской бухте временно остановлено. Перевозку пассажиров с площади Нахимова до площади Захарова осуществляют автобусы. Стоимость проезда — от 70 до 100 рублей.