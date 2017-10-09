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15:17 (мск), источник: Вести - Калининград

Жители Гурьевска жалуются, что не могут уехать в Калининград на работу и учебу

Ловят попутки и ждут автобусы с 6 утра. Жители Гурьевска жалуются, что не могут уехать в Калининград на работу и учёбу.

Людям приходится часами стоять на остановках под дождём, пропуская уже переполненный транспорт. Автобусы просто не справляются с таким огромным количеством пассажиров.

Во время загрузки произошла ошибка.

На часах — ещё нет 7 часов утра. А остановки в Гурьевске уже переполнены. Жители микрорайона «Новая Резиденция» вынуждены выходить в такую рань, чтобы успеть добраться до Калининграда.

— Получается, ты выходишь в 6:50, и ты не можешь сесть в автобус с первого раза, ты можешь запихнуться только с третьего!

Как говорят жители, дорожный ад начался с сентября этого года. Когда в Гурьевске открылась новая гимназия. Каждое утро Эльвира Михайлова отвозит в новую школу свою дочь. Из дома она выходит в 6:30 утра.

Эльвира Михайлова, жительница Гурьевска:

— Садимся на улице Фабричной, и мест уже практически и на Фабричной нет! Каждый день давка, каждый день пихают, толкают, ребёнка одного в школу не отправишь, дабы ничего не случилось! Потому что взрослые бывают разные.

Кому-то, если повезёт, удаётся поймать попутку. Однако машины останавливаются редко. Добраться до Калининграда можно и на рельсобусе. До центра города он доезжает всего за 15 минут.

Игорь Мельничук, житель Гурьевска:

— В районе ста человек только сейчас уезжает на дизеле. Это маловато. Пустили бы одну веточку дополнительную хотя бы. Было бы уже больше разгрузки.

В региональном Министерстве развития инфраструктуры пояснили — дополнительные автобусы не решат проблему. В сентябре уже добавили два рейса. Но на ситуацию это не повлияло.

Алексей Ржанов, представитель Министерства развития инфраструктуры Калининградской области:

— Будем расширять в первую очередь существующую дорогу, соединяющую Гурьевск с Северным обходом, а потом приступим уже к проектированию соединения Северного обхода с гурьевской альтернативной дорогой, вдоль существующей железной дороги.

В Министерстве также пообещали продумать с перевозчиком возможные рейсы.

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