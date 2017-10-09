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13:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородские ученые получили 250 млн рублей на создание нейромобиля

ННГУ победил в конкурсе проектов, направленных на проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского 9 октября 2017 года.

Источник: ННГУ

Конкурс проводило министерство образования и науки РФ в рамках федеральной программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 — 2020 годы». Ученые нижегородского вуза выиграли с проектом «Создание нейропилотируемого транспортного средства для маломобильной категории граждан (Нейромобиль)» и получили 250 млн рублей субсидий. Дата начала работ 19 октября 2017 года. Срок реализации проекта до 31 декабря 2019 года. Соисполнителем проекта является ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (г. Санкт-Петербург), индустриальным партнером — ООО «ЗВД» (г. Тольятти).

Проект предполагает разработку технических средств реабилитации (ТСР) для перемещения инвалидов по улицам города и других длительных поездок (например, междугородних переездов и т. д.). Авторы проекта рассчитывают на серийное производство нейромобилей.

«Основу двигательной системы составит техническое решение с использованием бестрасмиссионной платформы с интегрированными асинхронными мотор-колесами. Кроме того, инновационные изменения произойдут в части управления ТС. В частности, планируется разработка не имеющей аналогов системы активного ассистирования и нейроуправления, которая будет обеспечивать регистрацию мультимодальных сигналов головного мозга человека и формирование управляющих команд исполнительным механизмам специализированного транспортного средства», — отмечается в сообщении.

Кроме того, для увеличения эффективности пилота, она будет предусматривать регистрацию и обработку в режиме реального времени данных дорожной обстановки, выявление потенциально опасных (способных привести к аварии) маневров. Результаты детектирования будут представляться пилоту средствами дополненной реальности.

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