Нижегородские ученые получили 250 млн рублей на создание нейромобиля
ННГУ победил в конкурсе проектов, направленных на проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок. Об этом сообщила
ННГУ победил в конкурсе проектов, направленных на проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок. Об этом сообщила
Конкурс проводило министерство образования и науки РФ в рамках федеральной программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
Проект предполагает разработку технических средств реабилитации (ТСР) для перемещения инвалидов по улицам города и других длительных поездок (например, междугородних переездов
«Основу двигательной системы составит техническое решение с использованием бестрасмиссионной платформы с интегрированными асинхронными
Кроме того, для увеличения эффективности пилота, она будет предусматривать регистрацию и обработку в режиме реального времени данных дорожной обстановки, выявление потенциально опасных (способных привести к аварии) маневров. Результаты детектирования будут представляться пилоту средствами дополненной реальности.