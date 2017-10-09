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18:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Расписание нескольких электричек изменится на ВСЖД с 10 по 13 октября

Пригородный поезд № 6405 Тулун — Нижнеудинск отменяется на Восточно-Сибирской железной дороге с 10 по 13 октября 2017 года.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, на эти даты назначается поезд Тулун — Шеберта, с отправлением со ст. Тулун в 07.41 и прибытием на ст. Шеберта в 08.45. Пассажиров со ст. Шеберта до ст. Худоеланской будет подвозить автобус: со ст. Шеберта он отправится в 9.00 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, на о.п. 4737 км, с прибытием на ст. Худоеланская 09.45 ко времени отправления пригородного поезда № 6105 в 9.59.

На 10—13 октября также назначается пригородный поезд № 6105 Худоеланская — Нижнеудинск с отправлением со ст. Худоеланская в 9.59 и прибытием на ст. Нижнеудинск в 10.55.

Пригородный поезд № 6406 Нижнеудинск — Тулун отменяется. Назначается поезд Нижнеудинск — Худоеланская с отправлением со ст. Нижнеудинск в 8.12, прибытием на ст. Худоеланская в 9.10.

Подвозить пассажиров со ст. Худоеланской до ст. Шеберта будет автобус: со ст. Худоеланская по маршруту Худоеланская — Шеберта от здания вокзала он отправится в 10.00 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км. и прибытием на ст. Шеберта в 10.50 ко времени отправления поезда № 6118 в 11.15.

Назначается пригородный поезд № 6118 Шеберта — Тулун с отправлением со ст. Шеберта в 11.15, прибытием на ст. Тулун в 12.18.

В указанные дни будет отменен пригородный поезд № 6407 Тулун — Нижнеудинск и назначен маршрут Тулун — Шеберта с отправлением со ст. Тулун в 15.35, прибытием на ст. Шеберта в 16.39.

Со ст. Шеберта до станции Худоеланская доставка пассажиров будет производится автобусом: со станции Шеберта по маршруту Шеберта — Худоеланская от здания вокзала он отправится в 16.49 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина и о.п. 4737 км, прибытием на ст. Худоеланская в 17.30, ко времени отправления пригородного поезда № 6107 в 17.40.

Назначается поезд № 6107 Худоеланская — Нижнеудинск с отправкой со ст. Худоеланская в 17.40, прибытием в Нижнеудинск в 18.36.

С 10 по 13 октября назначается поезд № 7798 Нижнеудинск — Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 14.50, прибытием на ст. Худоеланская в 15.49.

Пригородный поезд № 6408 Нижнеудинск — Тулун отменяется, назначается поезд Нижнеудинск — Худоеланская с отправкой со ст. Нижнеудинск в 19.03, прибытием на ст. Худоеланская в 20.01.

Доставлять пассажиров со ст. Худоеланской до ст. Шеберта будет автобус.

С 10 по 13 октября назначается поезд № 7799 Худоеланская — Нижнеудинск с отправлением со ст. Худоеланская в 22.00, прибытием на ст. Нижнеудинск в 22.54.

Со ст. Худоеланской по маршруту Худоеланская-Шеберта от здания вокзала автобус отправится в 20.08 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км, с прибытием на станцию Шеберта в 20.50. ко времени отправления поезда № 6120 в 21.00.

Поезд № 6120 Шеберта — Тулун назначается следующим графиком: с отправлением со ст. Шеберта в 21.00, прибытием на ст. Тулун в 22.03.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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