Расписание нескольких электричек изменится на ВСЖД с 10 по 13 октября
Пригородный поезд № 6405 Тулун — Нижнеудинск отменяется на
Пригородный поезд № 6405 Тулун — Нижнеудинск отменяется на
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Пригородный поезд № 6406 Нижнеудинск — Тулун отменяется. Назначается поезд Нижнеудинск — Худоеланская с отправлением со ст. Нижнеудинск в 8.12, прибытием на ст. Худоеланская в 9.10.
Подвозить пассажиров со ст. Худоеланской до ст. Шеберта будет автобус: со ст. Худоеланская по маршруту Худоеланская — Шеберта от здания вокзала он отправится в 10.00 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км. и прибытием на ст. Шеберта в 10.50 ко времени отправления поезда № 6118 в 11.15.
Назначается пригородный поезд № 6118 Шеберта — Тулун с отправлением со ст. Шеберта в 11.15, прибытием на ст. Тулун в 12.18.
В указанные дни будет отменен пригородный поезд № 6407 Тулун — Нижнеудинск и назначен маршрут Тулун — Шеберта с отправлением со ст. Тулун в 15.35, прибытием на ст. Шеберта в 16.39.
Со ст. Шеберта до станции Худоеланская доставка пассажиров будет производится автобусом: со станции Шеберта по маршруту Шеберта — Худоеланская от здания вокзала он отправится в 16.49 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина и о.п. 4737 км, прибытием на ст. Худоеланская в 17.30, ко времени отправления пригородного поезда № 6107 в 17.40.
Назначается поезд № 6107 Худоеланская — Нижнеудинск с отправкой со ст. Худоеланская в 17.40, прибытием в Нижнеудинск в 18.36.
С 10 по 13 октября назначается поезд № 7798 Нижнеудинск — Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 14.50, прибытием на ст. Худоеланская в 15.49.
Пригородный поезд № 6408 Нижнеудинск — Тулун отменяется, назначается поезд Нижнеудинск — Худоеланская с отправкой со ст. Нижнеудинск в 19.03, прибытием на ст. Худоеланская в 20.01.
Доставлять пассажиров со ст. Худоеланской до ст. Шеберта будет автобус.
С 10 по 13 октября назначается поезд № 7799 Худоеланская — Нижнеудинск с отправлением со ст. Худоеланская в 22.00, прибытием на ст. Нижнеудинск в 22.54.
Со ст. Худоеланской по маршруту
Поезд № 6120 Шеберта — Тулун назначается следующим графиком: с отправлением со ст. Шеберта в 21.00, прибытием на ст. Тулун в 22.03.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».