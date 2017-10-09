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13:31 (мск), источник: Volga News

За неделю число заболевших менингитом среди школьников выросло на 11 человек

В Самаре в нескольких школах продолжается карантин по менингиту. Теперь к их числу присоединился дневной пансион № 84, там перевели на дистанционное обучение начальные классы.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки, число заболевших детей не становится меньше. На прошлой неделе департамент образования сообщал о 75 заболевших менингитом, на сегодня их 86.

В самарской городской больнице № 5 сейчас находится 139 детей со всей области с подозрением на менингит или с уже подтвержденным заболеванием. Количество пациентов инфекционной больницы по сравнению с прошлой неделей уменьшилось лишь на одного человека. Но и это, по словам главврача медицинского учреждения Сергея Китайчика, проявление стабильности.

По неофициальным данным, в детских садах зафиксировано 32 таких случая.

Как сообщают в департаменте образования, группу в таком случае закрывают и проводят санитарную обработку. Переводить на карантин дошкольное учреждение полностью необязательно, так как группы изолированы и имеют отдельный вход. Дополнительные занятия и прогулки здесь отменяются. Подобная ситуация произошла в двух корпусах детского сада № 1 в Крутых Ключах. Об этом сообщали родители в соцсетях.

Из-за вспышки серозного менингита были переведены на дистанционное обучение начальные классы в двух школах Промышленного района № 123 и 178. Еще в одном учебном заведение Красноглинского района № 103 учащиеся частично вышли с карантина, здесь также не учатся дети с 1-го по 4-й класс. До 12 октября ограничения введены и в дневном пансионе № 84 в Кировском районе.

По словам Сергея Китайчика, вакцины для защиты от серозного менингита нет, поэтому родителям придется ограничиться профилактикой: ограничить пребывание детей в местах массового скопления людей, с особым вниманием отнестись к их самочувствию.

Серозный менингит начинается с резкого повышения температуры (до 40°C), лихорадки, мучительной головной боли, которая усиливается при движении глаз, от резкого шума и яркого света. У детей могут появиться судороги, тошнота, рвота. При выявлении этих симптомов медики рекомендуют обращаться к врачу.

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