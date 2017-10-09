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13:03 (мск), источник: Интерфакс

Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду Талеру

Американский ученый получил премию за вклад в понимание аспектов экономического поведения.

Источник: AP 2017

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имя лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую часто называют «Нобелевской премией по экономике». 49-я премия присуждена американскому экономисту Ричарду Талеру.

Объявлением победителя в области экономики завершается «Нобелевская неделя-2017».

В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике и литературе, а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году.

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В 2016 году лауреатами премии стали Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём с формулировкой «за вклад в теорию контрактов». Теоретические работы лауреатов описывают с точки зрения экономической теории то, как должны быть устроены контракты между экономическими агентами.

В 2015 году Нобелевская премия по экономике досталась англо-американскому экономисту Энгусу Дитону «за анализ потребления, бедности и благосостояния». Его исследования внесли большой вклад в понимание того, как делают выбор отдельные потребители, что важно для формирования экономической политики, способствующей благосостоянию и снижающей бедность.

Нобелевские лауреаты 2017 года

Ранее на прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий.

«Нобеля» по медицине и физиологии получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма. Обладателями премии по физике стали Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн. Награду в области химии получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон с формулировкой «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе».

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Нобелевскую премию по литературе в 2017 году присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, который «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Вручение наград

Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833−1896). Премия мира по воле Нобеля вручается в Осло, а все остальные — в Стокгольме.

Лауреаты Нобелевской премии в 2017 году получат 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на 12,5%. Ранее победители получали 8 млн шведских крон (около $931 тыс.).

Нобелевскую премию по экономике получил американский исследователь поведения
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14:12 (мск)© Ньюстюб
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