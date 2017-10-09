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13:20 (мск), источник: ТАСС

AFP: умер актер Жан Рошфор

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на родных умершего.

Источник: Reuters

По словам дочери Рошфора, Клеманс, ее отец скончался в одной из парижских больниц в ночь с субботы на воскресенье. Госпитализирован тяжело больной актер был еще в августе.

Жан Рошфор родился в 1930 году в Париже в бретонской семье. В детстве ему доводилось проводить много времени на родине предков в Бретани, и именно там — в Нанте — один из приятелей однажды уговорил его попробовать свои силы на местных театральных курсах. Позднее Рошфор вернулся в столицу, где получил профессиональное образование в известном Центре профессиональной подготовки для спектакля на улице Бланш в Париже, а затем обучался в Высшей национальной консерватории драматического искусства, где его однокурсниками были Клод Риш, Жан-Пьер Марьель и Жан-Поль Бельмондо.

На театральных подмостках Рошфор дебютировал в 1953 году, начав с участия в постановках произведений английских драматургов. На большом экране он впервые появился в 1956 году, сыграв эпизодическую роль в фильме Жоржа Лампена «Встреча в Париже» (Rencontre a Paris). Первая известность пришла к нему в 1962 году после участия в фильме Филиппа де Брока «Картуш» (Cartouche), и этот успех Рошфор развил в 1965 году, сыграв в следующей картине де Брока «Злоключения китайца в Китае» (Les tribulations d'un Chinois en Chine).

Знаменитость ему также принесла кинолента "Анжелика - маркиза ангелов" (Angelique, marquise des anges, 1964) и другие фильмы из этого цикла, где он играл роль адвоката Дегре.

Всего за свою карьеру Жан Рошфор сыграл более сотни ролей в кино, театре и на телевидении. Лауреат многочисленных кинематографических премий, он трижды получал главную кинонаграду Франции — премию «Сезар». В 1976 году ему вручили ее за лучшую роль второго плана в фильме «Пусть начнется праздник» (Que la fete commence, 1975), в 1978 году его удостоили статуэтки за лучшую мужскую роль в фильме «Краб-барабанщик» (Le Crabe-tambour, 1977), наконец, в 1999 ему присудили почетную премию «Сезар» за большой вклад в развитие французского кинематографа.

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