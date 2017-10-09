10 октября в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Большая Армавирская, 106−124; ул. Краснокамская, 2−20, 23−41; ул. Малая Армавирская, 70−102, 91−109; ул. Турского, 1−19, 2−120.

С 8.00 до 17.00 без электричества останутся жители дома № 69 по ул. К. Маркса Вахитовского района.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. Водников, 30, 31, 31а, 32а, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1, 52, 54, 58, 58а, 58б, 58 В, 60, 60б, 61, 62, 62а, 64, 64а, 65, 65а, 66, 68а, 78; ул. Гипсовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; ул. Новостройки, 50, 52, 54, 56, 58, 60; ул. Объединенная, 1, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 28б, 28 г, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 37а, 38, 43, 45, 47, 51, 58в; ул. Приволжская, 99, 101, 103, 105, 107, 11, 113, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 133а, 134, 135, 136, 137а, 137б, 138, 139, 143а, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159.

С 8.00 до 18.00 свет отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: пр. Амирхана, 20а, 22а, 26а; ул. Чуйкова, 49.

С 10.00 до 17.00 отключение запланировано в Приволжском районе по улицам: 10 лет Октября, Береговая, Двинская, Молодежная, Приозерная, Садовая.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе в поселках Новая Сосновка (улицы Ельнинская, Компрессорщиков, Пионерская, Шатлык, Якты) и Карьер (улицы Карьерная, Поперечно-Таловая, Таловая, Яснополянская, Яснополянский переулок).

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского и Приволжского районов Казани.