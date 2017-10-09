Укладывать газон на стадионе для ЧМ-2018 в Самаре начнут только через месяц

На стадионе «Самара Арена» продолжается подготовка к устройству газона на будущем футбольном поле. В уложенной ранее песчано-гравийной «подушке» сформированы дренажные траншеи, в которые установлены трубы для отвода воды. Сверху эта система покрыта белым геотекстильным полотном, которое сейчас засыпают щебенкой, пишет Самру.ру.