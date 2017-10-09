Укладывать газон на стадионе для ЧМ-2018 в Самаре начнут только через месяц
Сформированы дренажные траншеи, в которые установлены трубы для отвода воды.
Сформированы дренажные траншеи, в которые установлены трубы для отвода воды.
На стадионе «Самара Арена» продолжается подготовка к устройству газона на будущем футбольном поле. В уложенной ранее
«Далее последуют новые слои щебенки, песка, установка систем подогрева и полива газона, и только потом, ориентировочно через месяц, настанет черед укладки рулонного газона», — рассказали в ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
На верхнем уровне стадиона продолжается покраска металлоконструкций кровли. Эти работы завершат в начале ноября.