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13:32 (мск), источник: НИА Самара

Укладывать газон на стадионе для ЧМ-2018 в Самаре начнут только через месяц

Сформированы дренажные траншеи, в которые установлены трубы для отвода воды.

Источник: sportin.su

На стадионе «Самара Арена» продолжается подготовка к устройству газона на будущем футбольном поле. В уложенной ранее песчано-гравийной «подушке» сформированы дренажные траншеи, в которые установлены трубы для отвода воды. Сверху эта система покрыта белым геотекстильным полотном, которое сейчас засыпают щебенкой, пишет Самру.ру.

«Далее последуют новые слои щебенки, песка, установка систем подогрева и полива газона, и только потом, ориентировочно через месяц, настанет черед укладки рулонного газона», — рассказали в ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

На верхнем уровне стадиона продолжается покраска металлоконструкций кровли. Эти работы завершат в начале ноября.

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