Александр Табачников принял участие в закрытии мотосезона

Как сообщает пресс-служба партии, Александр Табачников является одним из основоположников байкерского движения в Нижегородской области.

Согласно информации, в закрытии мотосезона также приняли участие полторы тысячи нижегородских байкеров, в том числе и представители различных мотоклубов: «Ночные волки», «Вольные птицы», «Мотолига», «Нижегородское мотодвижение», «Крылья ветра».

Кроме этого, почетным гостем мероприятия стала старейшая участница нижегородского мотодвижения Лия Клюйкова, которая в этом году отметила 86 лет.

Обращаясь к собравшимся, Александр Табачников отметил, что «людей, для которых мотоциклы, движение, скорость — не просто слова, а значимая часть жизни, с каждым годом становится все больше».

«Я всегда советую новичкам мотодвижения беречь себя. С каждым годом техника совершенствуется, дороги становятся лучше. Желаю, чтобы следующий год был безаварийным, наполненным новыми дорогами и впечатлениями», — сказал зампредседателя ЗС НО.