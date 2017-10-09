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14:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Александр Табачников принял участие в закрытии мотосезона

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь НРО партии «Единая Россия» Александр Табачников принял участие в закрытии мотосезона.

Как сообщает пресс-служба партии, Александр Табачников является одним из основоположников байкерского движения в Нижегородской области.

Согласно информации, в закрытии мотосезона также приняли участие полторы тысячи нижегородских байкеров, в том числе и представители различных мотоклубов: «Ночные волки», «Вольные птицы», «Мотолига», «Нижегородское мотодвижение», «Крылья ветра».

Кроме этого, почетным гостем мероприятия стала старейшая участница нижегородского мотодвижения Лия Клюйкова, которая в этом году отметила 86 лет.

Обращаясь к собравшимся, Александр Табачников отметил, что «людей, для которых мотоциклы, движение, скорость — не просто слова, а значимая часть жизни, с каждым годом становится все больше».

«Я всегда советую новичкам мотодвижения беречь себя. С каждым годом техника совершенствуется, дороги становятся лучше. Желаю, чтобы следующий год был безаварийным, наполненным новыми дорогами и впечатлениями», — сказал зампредседателя ЗС НО.

После торжественной церемонии закрытия мотосезона парадная колонна байкеров отправилась от катера «Герой» через центральные площади города: площадь Минина, площадь Свободы, площадь Горького и площадь Ленина. Завершился «круг почета» на Нижневолжской набережной у катера «Герой».

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