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13:38 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Ежедневные дожди пообещал москвичам Гидрометцетр до конца недели

Небольшие дожди, ветер и до 11 градусов тепла ожидают москвичей до конца недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

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Источник: РИА "Новости"
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«Столичный регион в течение недели будет находиться под влиянием западных циклонов. Жителей ожидает погода с небольшими и умеренными дождями, временами ветреная и температурой, вполне соответствующей календарю. Лишь понедельник, 9 октября, окажется очень теплым, когда территория Московской области будет находиться в теплом секторе циклона, и температура достигнет 12−14 градусов в Москве и 10−15 градусов по области. Пройдет небольшой дождь, порывы юго-восточного ветра местами будут достигать 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

Как уточняется, во вторник, 10 октября, прогнозируется небольшой дождь, ночью он будет умеренный в отдельных районах, а днем — только на востоке области. Порывы ветра составят 15 м/с. Ночные температуры ожидаются в пределах 6−8 градусов тепла в столице и плюс 4−9 градусов в Подмосковье. Днем столбики термометра покажут плюс 8−10 градусов и 6−11 градусов соответственно.

В среду, 11 октября, местами сохранится небольшой дождь и порывы ветра до 12−17 м/с. Ночью ожидается плюс 3−5 в столице и плюс 1−6 градусов по области. Днем температура поднимется до 8−10 градусов в Москве и 6−11 градусов в Подмосковье.

В четверг, 12 октября, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью столбик термометра покажет 5−7 градусов в столице и 2−7 градусов по области, днем он не поднимется выше 7−9 градусов в Москве и 5−10 градусов в области.

В пятницу и субботу, 12—14 октября, погода существенно не изменится. Временами будут идти дожди, а температура останется в пределах 2−7 градусов ночью и 4−9 градусов днем.

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