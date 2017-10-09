В Свердловской области формируют киберотряды волонтёров
На борьбу с преступностью в Интернете собираются выйти добровольцы.
На борьбу с преступностью в Интернете собираются выйти добровольцы.
К новому году в Свердловской области сформируют киберотряды волонтеров.
«Хотим
Всего же сейчас в Свердловской области работает более 350 добровольческих организаций. Их планируют объединить, создав единый Ресурсный центр. Соответствующее трехстороннее соглашение между правительством, федеральным и региональным ресурсными центрами должны подписать до 1 ноября.
Основная задача — распространить добровольческое движение на все муниципалитеты и скоординировать их работу. Волонтеры работают сейчас во многих областях. Например,
«Волонтер-медик не может оказать медицинской помощи, но первую помощь или хотя бы выследить человека, который чувствует себя не очень комфортно, подойти к нему и оказать