В Свердловской области формируют киберотряды волонтёров

Источник: Вести - Екатеринбург

К новому году в Свердловской области сформируют киберотряды волонтеров.

«Хотим что-то купить запрещенное в Екатеринбурге. У нас выплывет огромное количество сайтов, которыми можно спокойно пользоваться, открывать. Поэтому основная цель развития киберволонтерства во всей стране — это работа по поиску запрещенных материалов и информации, ее правильное, то есть там есть особая процедура оформления и передача в Роскомнадзор, чтобы ее блокировали», — пояснил исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Владислав Овчинников.

Всего же сейчас в Свердловской области работает более 350 добровольческих организаций. Их планируют объединить, создав единый Ресурсный центр. Соответствующее трехстороннее соглашение между правительством, федеральным и региональным ресурсными центрами должны подписать до 1 ноября.

Основная задача — распространить добровольческое движение на все муниципалитеты и скоординировать их работу. Волонтеры работают сейчас во многих областях. Например, волонтеры-медики организуют собственные акции по борьбе со СПИДом или лекции о здоровом образе жизни и сопровождают другие массовые мероприятия.