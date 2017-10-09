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13:36 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Свердловской области формируют киберотряды волонтёров

На борьбу с преступностью в Интернете собираются выйти добровольцы.

Источник: Вести - Екатеринбург

К новому году в Свердловской области сформируют киберотряды волонтеров.

«Хотим что-то купить запрещенное в Екатеринбурге. У нас выплывет огромное количество сайтов, которыми можно спокойно пользоваться, открывать. Поэтому основная цель развития киберволонтерства во всей стране — это работа по поиску запрещенных материалов и информации, ее правильное, то есть там есть особая процедура оформления и передача в Роскомнадзор, чтобы ее блокировали», — пояснил исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Владислав Овчинников.

Всего же сейчас в Свердловской области работает более 350 добровольческих организаций. Их планируют объединить, создав единый Ресурсный центр. Соответствующее трехстороннее соглашение между правительством, федеральным и региональным ресурсными центрами должны подписать до 1 ноября.

Основная задача — распространить добровольческое движение на все муниципалитеты и скоординировать их работу. Волонтеры работают сейчас во многих областях. Например, волонтеры-медики организуют собственные акции по борьбе со СПИДом или лекции о здоровом образе жизни и сопровождают другие массовые мероприятия.

«Волонтер-медик не может оказать медицинской помощи, но первую помощь или хотя бы выследить человека, который чувствует себя не очень комфортно, подойти к нему и оказать какие-то элементарные манипуляции — это волонтер-медик, обучающийся на 2−3 курсе, может сделать лучше всех», — сказал координатор Свердловского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев.

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