На Урале умер известный журналист, на которого покушались с гранатой

Пост соболезнованиями разместил и знакомый с ним депутат Госдумы Максим Иванов. «Знал его более десяти лет. Он был настоящим бойцом. Обладал смелостью не молчать, а говорить в лицо правду, пусть и неудобную. Лично знаю, что благодаря принципиальной позиции его газеты удавалось помогать простым людям и успешно бороться с равнодушием, казенщиной и даже глупостью местных властей. Это был честный и порядочный человек, которому я с уважением жал руку даже в периоды наших политических разногласий. Светлая память Александру Михайловичу», — написал парламентарий.