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13:39 (мск), источник: ЕАН

На Урале умер известный журналист, на которого покушались с гранатой

Скончался депутат Артемовской городской думы, главный редактор газеты «Егоршинские вести» Агзам (Александр) Шарафиев. Об этом сообщила на своей страничке в соцсети его супруга, главный редактор «Вечернего Карпинска» Татьяна Шарафиева.

«Азам Шарафиев. 24.09.1956 — 09.10.2017. Пожалуйста, помните», — написала она.

Пост соболезнованиями разместил и знакомый с ним депутат Госдумы Максим Иванов. «Знал его более десяти лет. Он был настоящим бойцом. Обладал смелостью не молчать, а говорить в лицо правду, пусть и неудобную. Лично знаю, что благодаря принципиальной позиции его газеты удавалось помогать простым людям и успешно бороться с равнодушием, казенщиной и даже глупостью местных властей. Это был честный и порядочный человек, которому я с уважением жал руку даже в периоды наших политических разногласий. Светлая память Александру Михайловичу», — написал парламентарий.

Причины его смерти пока не известны. Татьяна Шарафиева сообщила по телефону, что пока не может говорить.

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Отметим, что весной этого года у дома Агзама Шарафиева была обнаружена граната с радиусом поражения в 25 метров. По счастливой случайности, она не взорвалась. Сам журналист тогда говорил, что подозревает в покушении на него конкретных людей.

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