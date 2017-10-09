Пункты вакцинации против гриппа могут появиться в торговых центрах Ростова

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, о планируемом размещении мобильных прививочных пунктов в торговых центрах донской столицы было заявлено на совещании в городской администрации, посвященной кампании по вакцинации против гриппа.

Было отмечено, что в этом году действующие на территории города мобильные прививочные пункты пользуются популярностью у ростовчан.

Каждые выходные около 300 человек делают прививку в этих пунктах.