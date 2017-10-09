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17:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пункты вакцинации против гриппа могут появиться в торговых центрах Ростова

Мобильные пункты вакцинации против гриппа могут появиться в торговых центрах Ростова.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, о планируемом размещении мобильных прививочных пунктов в торговых центрах донской столицы было заявлено на совещании в городской администрации, посвященной кампании по вакцинации против гриппа.

Было отмечено, что в этом году действующие на территории города мобильные прививочные пункты пользуются популярностью у ростовчан.

Каждые выходные около 300 человек делают прививку в этих пунктах.

Напомним, в 2017 году в Ростовской области планируется привить от гриппа не менее 40% населения региона.

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