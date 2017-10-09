В топ-10 самых чистых городов России попали сразу два города Кубани

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно». Также специалисты выявили динамику по сравнению с 2016 годом.

В среднем по стране опрошенные оценили чистоту городов на 5,7 балла из 10 возможных, что на 0,5 балла ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения чистоты городами и составляет 3,6 балла.

В десятку самых чистых городов России вошли кубанские города: Армавир, который занял 3 место, с динамикой +1, набрав 7,4 балла и Краснодар, который оказался на 8 месте рейтинга, с динамикой +1 и 7,2 балла.