В топ-10 самых чистых городов России попали сразу два города Кубани
Краснодар, 9 октября, KrasnodarMedia. Третье место в Российском рейтинге чистоты занял Армавир. В десятку также попал Краснодар, который оказался на 8 месте рейтинга. Как местные жители оценивают чистоту своих городов выяснили специалисты Domofond.ru. В опросе принял участие 258 441 респондент. По результатам среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны лидеры и аутсайдеры, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на