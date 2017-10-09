Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:55 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В топ-10 самых чистых городов России попали сразу два города Кубани

Краснодар, 9 октября, KrasnodarMedia. Третье место в Российском рейтинге чистоты занял Армавир. В десятку также попал Краснодар, который оказался на 8 месте рейтинга. Как местные жители оценивают чистоту своих городов выяснили специалисты Domofond.ru. В опросе принял участие 258 441 респондент. По результатам среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны лидеры и аутсайдеры, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Новороссийска.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно». Также специалисты выявили динамику по сравнению с 2016 годом.

В среднем по стране опрошенные оценили чистоту городов на 5,7 балла из 10 возможных, что на 0,5 балла ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения чистоты городами и составляет 3,6 балла.

В десятку самых чистых городов России вошли кубанские города: Армавир, который занял 3 место, с динамикой +1, набрав 7,4 балла и Краснодар, который оказался на 8 месте рейтинга, с динамикой +1 и 7,2 балла.

На 13-м месте в рейтинге — Сочи. У него отмечена динамика +3 и 6,9 балла. На 14-м — Новороссийск, который показал динамику +11 и те же баллы, что и у Сочи — 6,9, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Умер актер Жан Рошфор
В России возобновляется торговля «боярышником»
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Десять самых удивительных зданий парламента
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь