В Нью-Йорке появилась виртуальная скульптура Джеффа Кунса. Ее испортили виртуальные вандалы
В начале октября в соцсети Snapchat появилась новая функция: пользователи, посетившие Центральный парк в
В начале октября в соцсети Snapchat появилась новая функция: пользователи, посетившие Центральный парк в
В Центральном парке Snapchat установил «Собаку из воздушных шаров» — одну из самых известных скульптур Кунса. В дополненной реальности она выглядит вот так:
Спустя несколько дней группа
На самом деле художники не взламывали Snapchat, а просто воссоздали «Собаку из воздушных шаров» в графическом редакторе, а затем нанесли на нее граффити. Весь процесс можно посмотреть в инстаграме Эрразуриса.
Эрразурис отметил, что Центральный парк принадлежит