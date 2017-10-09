Песков иронично ответил на вопрос о бургере в честь Путина в ньюйоркском ресторане

Источник: AP 2017

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Администрация Кремля не занимается проблемами бургеров. Такой ироничный комментарий по просьбе журналистов дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщениям о выпуске одним из ресторанов Нью-Йорка специального блюда в честь российского лидера.

Мы в администрации занимаемся разными делами. До бургеров руки еще не дошли. Дмитрий Песков

Ранее ТАСС сообщил, что в ресторане Lucy’s Cantina Royale в день рождения президента РФ 7 октября подавали особые «пятиэтажные» гамбургеры. О замысле подавать это блюдо в честь юбилея российского лидера корреспонденту рассказала главный бармен заведения Дарья Пауто.