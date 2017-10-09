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13:40 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Желтый» уровень опасности из-за ветра продлен в Москве на 10 октября

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 10 октября из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 94% 758 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 10 октября, пройдет небольшой дождь. Порывы ветра составят 15 м/с. Ночные температура около 6−8 градусов тепла в столице и плюс 4−9 градусов в Подмосковье. Днем столбики термометра покажут плюс 8−10 градусов и 6−11 градусов соответственно.

Ранее «желтый уровень» опасности из-за ветра был объявлен Гидрометцентром на 9 октября.

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