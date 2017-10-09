«Желтый» уровень опасности из-за ветра продлен в Москве на 10 октября
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 10 октября
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 10 октября
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 10 октября, пройдет небольшой дождь. Порывы ветра составят 15 м/с. Ночные температура около 6−8 градусов тепла в столице и плюс 4−9 градусов в Подмосковье. Днем столбики термометра покажут плюс 8−10 градусов и 6−11 градусов соответственно.
Ранее «желтый уровень» опасности