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15:40 (мск), источник: Деловое сообщество

Погода в Ростове будет до конца недели переменчива

Погода на этой неделе в Ростове-на-Дону будет переменчивой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 100% 757 мм рт. ст. 7 м/с

Как сообщают синоптики, все ближайшие дни нас ждет облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди. Ночью температура будет опускаться до 10−13 градусов Цельсия, а днем воздух будет прогреваться до 14−16 градусов.

Кроме того, синоптики обещают кратковременные дожди: только в среду, 11 октября, осадки маловероятны. Однако уже к концу недели вероятность дождя повысится до 70−80%. Также к субботе похолодает до 13 градусов.

Помимо этого, в большинстве районов Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).

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