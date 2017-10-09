Погода в Ростове будет до конца недели переменчива
Погода на этой неделе в
Погода на этой неделе в
Как сообщают синоптики, все ближайшие дни нас ждет облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди. Ночью температура будет опускаться до 10−13 градусов Цельсия, а днем воздух будет прогреваться до 14−16 градусов.
Кроме того, синоптики обещают кратковременные дожди: только в среду, 11 октября, осадки маловероятны. Однако уже к концу недели вероятность дождя повысится до 70−80%. Также к субботе похолодает до 13 градусов.
Помимо этого, в большинстве районов Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).