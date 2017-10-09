В Тольятти откроется детский технопарк «Кванториум»
Запуск детского технопарка состоится 17 октября, сообщает администрация Тольятти.
Запуск детского технопарка состоится 17 октября, сообщает администрация Тольятти.
В торжественной церемонии открытия «Кванториум-63 регион» примут участие первые лица города и области, также планируется видеообращение
Детский технопарк располагается на территории ТП «Жигулевская долина» (Южное шоссе, 165). Площадка включает несколько тематических блоков: автоквантум, наноквантум
Пока в технопарке ведется активная работа по оснащению программным обеспечением и высокотехнологичным оборудованием. Заявки на обучение в технопарке уже подали 564 человека.