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14:06 (мск), источник: Volga News

В Тольятти откроется детский технопарк «Кванториум»

Запуск детского технопарка состоится 17 октября, сообщает администрация Тольятти.

Источник: Reuters

В торжественной церемонии открытия «Кванториум-63 регион» примут участие первые лица города и области, также планируется видеообращение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Детский технопарк располагается на территории ТП «Жигулевская долина» (Южное шоссе, 165). Площадка включает несколько тематических блоков: автоквантум, наноквантум и т. д.

Пока в технопарке ведется активная работа по оснащению программным обеспечением и высокотехнологичным оборудованием. Заявки на обучение в технопарке уже подали 564 человека.

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