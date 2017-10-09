Ученые доказали связь между сексом, наркотиками и рок-н-роллом
Ученые университета Пенн Стейт Гаррисберг исследовали взаимосвязь между сексом, наркотиками и
Ученые университета Пенн Стейт Гаррисберг исследовали взаимосвязь между сексом, наркотиками и
«Секс, наркотики и
Исследователи опросили 181 мужчину и 286 женщин. Результаты показали, что связь действительно возникает, при определенных обстоятельствах. «Зависит от того, как воспринимать переменные», — сказано в исследовании.
Тяжелые музыкальные жанры, такие как панк, метал, техно и рэп оказались наиболее связаны как с сексом, так и с наркотиками.
Ученые подчеркнули, что результаты опроса предварительны. Дальнейшие исследования будут проводиться на более широком круге респондентов.