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16:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые доказали связь между сексом, наркотиками и рок-н-роллом

Ученые университета Пенн Стейт Гаррисберг исследовали взаимосвязь между сексом, наркотиками и рок-н-роллом. Работа опубликована в Human Ethology Bulletin.

«Секс, наркотики и рок-н-ролл — исторически сложившийся триптих в поп-культуре. Тем не менее, в научной литературе нет никаких эмпирических доказательств того, что существует положительная взаимосвязь между этими тремя феноменами», — говорится в предисловии.

Исследователи опросили 181 мужчину и 286 женщин. Результаты показали, что связь действительно возникает, при определенных обстоятельствах. «Зависит от того, как воспринимать переменные», — сказано в исследовании.

Выяснилось, что женщины-музыканты в пять раз чаще заявляют о краткосрочных половых связях без презерватива. Музыканты-мужчины же в три раза чаще употребляют наркотические стимуляторы.

Тяжелые музыкальные жанры, такие как панк, метал, техно и рэп оказались наиболее связаны как с сексом, так и с наркотиками.

Ученые подчеркнули, что результаты опроса предварительны. Дальнейшие исследования будут проводиться на более широком круге респондентов.

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