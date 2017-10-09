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14:13 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге пройдут Дни Эрмитажа

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств уже во второй раз пройдут пройдут Дни Эрмитажа.

Мероприятие запланировано на 13 — 20 октября, сообщает пресс-служба Музея ИЗО.

Главным событием Дней Эрмитажа-2017 станет открытие выставки одного шедевра — «Портрета императрицы Марии Федоровны» кисти И. Крамского. Кроме того, с 14 по 20 октября пройдет эрмитажный лекторий «Искусство времени правления Александра III и Марии Федоровны в собраниях Эрмитажа», где специалисты прославленного петербургского музея расскажут уральцам об истории царствования, познакомят с жизнью и вкусами императорской фамилии, ее коллекционерской деятельностью и поддержкой культурных инициатив последней трети XIX века.

Также с 14 по 16 октября для жителей и гостей Екатеринбурга откроется кинотеатр виртуальной реальности, где покажут фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским».

Премьера фильма, созданного при помощи новейших технологий, состоялась 21 июля этого года. Кинотеатр создает иллюзию присутствия зрителя внутри фильма посредством очков виртуальной реальности Gear VR.

Более того, в Дни Эрмитажа будет представлен пилотный проект «Зал Юпитера», разработанный Центром виртуальной реальности КРОК. Новый проект — это виртуальная копия зала Юпитера, где можно увидеть античные скульптуры эпохи Древнего Рима. Проект не имеет аналогов в мировой музейной практике и направлен на популяризацию культурного наследия.

В рамках мероприятия пройдет мастер-класс для специалистов, посвященный хранению, реставрации и консервации произведений графики в рамках совместного проекта Государственного Эрмитажа и системы Кока-Кола «Сохраним культурное наследие вместе».

Программа Дней Эрмитажа:

14 октября с 11:00 до 20:00.

Выставка одного шедевра. Картина «Портрет императрицы Марии Федоровны» художника И. Н. Крамского из собрания Государственного Эрмитажа. Сроки работы выставки: 13.10.2017 — 21.01.2018

14 октября в 13.00.

Лекция, посвященная произведениям И. Н. Крамского в собрании Государственного Эрмитажа. Цикл лекций «Искусство времени правления Александра III и Марии Федоровны в собраниях Эрмитажа».

С 16 по 20 октября в 14:30 и 18:30 16 октября.

Лекция 1. Русский придворный портрет в собрании Эрмитажа. 14:30 — УрФУ (пр. Ленина, 51. ауд. 429) 18:30 — ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).

17 октября.

Лекция 2. «Царствование Александра III». Император — любитель искусств, коллекционер и меценат. 14:30 — УрФУ (пр. Ленина, 51. ауд. 414) 18:30 — ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).

18 октября.

Лекция 3. «Наша дорогая принцесса Дагмар». Императрица Мария Федоровна, личность и судьба. 14:30 — УрФУ (пр. Ленина, 51. ауд. 429) 18:30 — ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).

19 октября.

Лекция 4. «Гардероб императрицы Марии Федоровны». Из коллекции Государственного Эрмитажа. 14:30 — УрФУ (пр. Ленина, 51. ауд. 418) 18:30 — ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).

20 октября.

Лекция 5. «Царские драгоценности». Ювелирное и прикладное искусство при дворе Александра III и Марии Федоровны. 14:30 — УрФУ (пр. Ленина, 51. ауд. 414) 18:30 — ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).

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