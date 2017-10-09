В Екатеринбурге пройдут Дни Эрмитажа
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств уже во второй раз пройдут пройдут Дни Эрмитажа.
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств уже во второй раз пройдут пройдут Дни Эрмитажа.
Мероприятие запланировано на 13 — 20 октября, сообщает
Главным событием Дней Эрмитажа-2017 станет открытие выставки одного шедевра — «Портрета императрицы Марии Федоровны» кисти И. Крамского. Кроме того, с 14 по 20 октября пройдет эрмитажный лекторий «Искусство времени правления Александра III и Марии Федоровны в собраниях Эрмитажа», где специалисты прославленного петербургского музея расскажут уральцам об истории царствования, познакомят с жизнью и вкусами императорской фамилии, ее коллекционерской деятельностью и поддержкой культурных инициатив последней трети XIX века.
Также с 14 по 16 октября для жителей и гостей Екатеринбурга откроется кинотеатр виртуальной реальности, где покажут фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским».
Премьера фильма, созданного при помощи новейших технологий, состоялась 21 июля этого года. Кинотеатр создает иллюзию присутствия зрителя внутри фильма посредством очков виртуальной реальности Gear VR.
Более того, в Дни Эрмитажа будет представлен пилотный проект «Зал Юпитера», разработанный Центром виртуальной реальности КРОК. Новый проект — это виртуальная копия зала Юпитера, где можно увидеть античные скульптуры эпохи Древнего Рима. Проект не имеет аналогов в мировой музейной практике и направлен на популяризацию культурного наследия.
В рамках мероприятия пройдет
Программа Дней Эрмитажа:
14 октября с 11:00 до 20:00.
Выставка одного шедевра. Картина «Портрет императрицы Марии Федоровны» художника И. Н. Крамского из собрания Государственного Эрмитажа. Сроки работы выставки:
14 октября в 13.00.
Лекция, посвященная произведениям И. Н. Крамского в собрании Государственного Эрмитажа. Цикл лекций «Искусство времени правления Александра III и Марии Федоровны в собраниях Эрмитажа».
С 16 по 20 октября в 14:30 и 18:30 16 октября.
Лекция 1. Русский придворный портрет в собрании Эрмитажа. 14:30 — УрФУ (пр. Ленина, 51. ауд. 429) 18:30 — ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).
17 октября.
Лекция 2. «Царствование Александра III». Император — любитель искусств, коллекционер и меценат. 14:30 — УрФУ (пр. Ленина, 51. ауд. 414) 18:30 — ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).
18 октября.
Лекция 3. «Наша дорогая принцесса Дагмар». Императрица Мария Федоровна, личность и судьба. 14:30 — УрФУ (пр. Ленина, 51. ауд. 429) 18:30 — ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).
19 октября.
Лекция 4. «Гардероб императрицы Марии Федоровны». Из коллекции Государственного Эрмитажа. 14:30 — УрФУ (пр. Ленина, 51. ауд. 418) 18:30 — ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).
20 октября.
Лекция 5. «Царские драгоценности». Ювелирное и прикладное искусство при дворе Александра III и Марии Федоровны. 14:30 — УрФУ (пр. Ленина, 51. ауд. 414) 18:30 — ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).