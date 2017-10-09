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14:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Волонтеры попросили у воронежцев теплую обувь для бездомных

Благотворительный склад находится по адресу: остановка «Манежная», улица Цюрупы, дом 34, третий этаж 3.

Источник: AP 2017

Волонтеры благотворительного склада при Центре социальных инициатив пожаловались на острую нехватку теплых вещей. Куратор склада Дмитрий Константинов через свою страницу в соцсети в субботу, 7 октября, попросил воронежцев пополнить склад осенней и зимней обувью.

Особенно не хватает мужской обуви, которую волонтеры собирают для постояльцев трех приютов для бездомных людей. Два находятся в Воронеже, один — в Таловском районе.

По словам Константинова, горожане пополняют склад регулярно, но 80% из всех пожертвованных вещей — женские, 15% — детские, а мужская одежда появляется очень редко. Между тем, большинство постояльцев приютов — мужчины.

— У 90% бездомных мужчин проблемы с обувью. Вы можете пожертвовать обувь в любой будний день с 16:00 до 21:00. На пакетах нужно указать «Обувь для бездомных», — объяснил активист.

Благотворительный склад находится по адресу: остановка «Манежная», улица Цюрупы, дом 34, третий этаж 3.

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