В Нижнем Новгороде бывшие супруги будут делить кота через суд

Источник: РИА Новости

«Жительница Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском к бывшему супругу об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а именно кота. Женщина указала в обосновании иска, что ответчик удерживает питомца против её воли, как собственника животного, без каких-либо правовых оснований, и, скорее всего, не обеспечивает должного ухода за ним», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время супруги проживают отдельно. Женщина с декабря 2016 обращалась к экс-супругу с просьбой вернуть кота, но тот не соглашался. Тогда она решила обратиться в суд.