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14:24 (мск), источник: РИА Новости

В Нижнем Новгороде бывшие супруги будут делить кота через суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском к бывшему мужу с требованием вернуть кота, которого тот удерживает с прошлого года, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Источник: РИА Новости

«Жительница Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском к бывшему супругу об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а именно кота. Женщина указала в обосновании иска, что ответчик удерживает питомца против её воли, как собственника животного, без каких-либо правовых оснований, и, скорее всего, не обеспечивает должного ухода за ним», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время супруги проживают отдельно. Женщина с декабря 2016 обращалась к экс-супругу с просьбой вернуть кота, но тот не соглашался. Тогда она решила обратиться в суд.

«Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приступил к рассмотрению гражданского дела об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а именно кота… О принятом решении по делу будет сообщено дополнительно», — добавляет пресс-служба.

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