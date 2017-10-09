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15:47 (мск), источник: Вести Иркутск

Медведя встретил в лесу мэр Братска

Медведя встретил в лесу мэр Братска. Сергей Серебренников снял встречу на свой мобильный телефон и выложил в соцсеть.

Хозяина тайги хозяин северной столицы Прибайкалья заметил возле дороги на Богучаны. Кто здесь гость, сразу стало ясно. Как пишет в своём посте градоначальник, это была медведица с медвежонком. Последнего он не успел снять. Но переходили дорогу косолапые очень спокойно. На кадрах видно, что они буквально в нескольких метрах от машины.

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