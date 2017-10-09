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14:37 (мск), источник: РБК

После анонимных звонков в Петербурге эвакуировали комитеты Смольного

В Санкт-Петербурге после сообщений о заложенных бомбах были эвакуированы восемь комитетов городского правительства и несколько школ, сообщает «Фонтанка».

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Из-за анонимных звонков о минировании была сорвана работа комитетов по финансам, транспорту, охране памятников, жилищный комитет, комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка, комитет по спорту на Миллионной улице, комитет по здравоохранению и строительный комитет.

Кроме того, анонимные звонки привели к эвакуации примерно десяти школ. К 11:23 об угрозах взрыва от неизвестных в правоохранительные органы сообщили восемь школ. Дети из учебных заведений были выведены на улицу до окончания проверки.

В выходные, 7 и 8 октября, телефонные террористы сообщили об угрозе взрывов в торгово-развлекательных комплексах и отелях Петербурга. Всего, по данным «Фонтанки», от их действий за два дня пострадали около 30 объектов.

Звонки о минировании продолжили поступать и в Москве. 8 октября в столице были эвакуированы шесть ТЦ, здания которых пришлось покинуть нескольким тысячам человек. До этого масштабная волна звонков о минировании прошла по Москве 6 октября, когда были эвакуированы около 100 тыс. человек.

В воскресенье, 8 октября, стало известно о задержании одного из подозреваемых в минировании объектов. Им оказался житель подмосковного Зарайска.

Волна массовых эвакуаций ​из-за анонимных сообщений о минировании зданий идет в российских городах с 10 сентября.

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