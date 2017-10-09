После анонимных звонков в Петербурге эвакуировали комитеты Смольного
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Кроме того, анонимные звонки привели к эвакуации примерно десяти школ. К 11:23 об угрозах взрыва от неизвестных в правоохранительные органы сообщили восемь школ. Дети из учебных заведений были выведены на улицу до окончания проверки.
В выходные, 7 и 8 октября, телефонные террористы сообщили об угрозе взрывов в
Звонки о минировании продолжили поступать и в Москве. 8 октября в столице были эвакуированы шесть ТЦ, здания которых пришлось покинуть нескольким тысячам человек. До этого масштабная волна звонков о минировании прошла по Москве 6 октября, когда были эвакуированы около 100 тыс. человек.
В воскресенье, 8 октября, стало известно о задержании одного из подозреваемых в минировании объектов. Им оказался житель подмосковного Зарайска.
Волна массовых эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий идет в российских городах с 10 сентября.